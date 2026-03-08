Ιρανικά ΜΜΕ λένε ότι επιτεύχθηκε συναίνεση για τον νέο ανώτατο ηγέτη

Η εκλογή του νέου Ανώτατου Ηγέτη του Ιράν φαίνεται πλέον θέμα χρόνου, καθώς, σύμφωνα με ιρανικά ΜΜΕ, έχει επιτευχθεί πλειοψηφική συναίνεση για τον διάδοχο.



Ο Ανώτατος Ηγέτης επιλέγεται από τη Συνέλευση των Εμπειρογνωμόνων, ένα σώμα 88 ισλαμιστών λόγιων, όλοι επιλεγμένοι για την απόλυτη αφοσίωσή τους στο καθεστώς.



Σύμφωνα με το πρακτορείο Mehr News Agency, έχει επιτευχθεί πλειοψηφική συναίνεση για τον διάδοχο του δολοφονημένου Ανώτατου Ηγέτη του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ, όπως δήλωσε την Κυριακή ο μέλος της Συνέλευσης Ειδικών, Μοχάμαντμεχντί Μιρμπακέρι.



Ωστόσο, όπως σημείωσε, εξακολουθούν να υπάρχουν «μερικά εμπόδια» που πρέπει να επιλυθούν στη διαδικασία. Το Reuters που επικαλείται ιρανικά μέσα ενημέρωσης ανέφερε ότι το σώμα που έχει αρμοδιότητα να διορίζει τον Ανώτατο Ηγέτη είχε μικρές διαφωνίες σχετικά με το αν η τελική απόφαση πρέπει να εκδοθεί μετά από προσωπική συνεδρίαση ή μπορεί να εκδοθεί χωρίς να τηρηθεί αυτή η τυπικότητα.



Η εξέλιξη αυτή σηματοδοτεί ένα σημαντικό βήμα προς την επίσημη διαδοχή στην ιρανική πολιτική ηγεσία, παρά τις λεπτομέρειες που απομένουν να διευθετηθούν.





Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr