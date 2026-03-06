New York Times: Για λόγους ασφαλείας καθυστερεί η ανακοίνωση του διαδόχου του Χαμενεΐ, λένε στην Τεχεράνη
Ιράν Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ Μοτζτάμπα Χαμενεΐ ΗΠΑ Ισραήλ

New York Times: Για λόγους ασφαλείας καθυστερεί η ανακοίνωση του διαδόχου του Χαμενεΐ, λένε στην Τεχεράνη

ΗΠΑ και Ισραήλ έχουν δηλώσει δημόσια ότι ο επόμενος ηγέτης του Ιράν θα μπορούσε να αποτελέσει στόχο για εξουδετέρωση - Κορυφαίος υποψήφιος ο 56χρονος γιος του, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ

New York Times: Για λόγους ασφαλείας καθυστερεί η ανακοίνωση του διαδόχου του Χαμενεΐ, λένε στην Τεχεράνη
Το Ιράν καθυστερεί την ανακοίνωση του διαδόχου του δολοφονημένου ανώτατου ηγέτη, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, εξαιτίας ανησυχιών για την ασφάλεια του εν δυνάμει νέου ηγέτη, σύμφωνα με Ιρανούς αξιωματούχους που μίλησαν στους New York Times.

Η κίνηση αυτή έρχεται μετά από δημόσιες δηλώσεις των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ ότι ο επόμενος ηγέτης θα μπορούσε, επίσης, να αποτελέσει στόχο επιθέσεων.

Δύο Ιρανοί αξιωματούχοι ανέφεραν ότι η δημόσια ανακοίνωση του νέου ανώτατου ηγέτη της Ισλαμικής Δημοκρατίας καθυστερεί, εν μέρει λόγω ανησυχιών για την ασφάλεια του υποψηφίου, μετά από σχόλια που έγιναν από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ για πιθανή στοχοποίηση του προσώπου αυτού.

Ο 56χρονος γιος του Αγιατολάχ Χαμενεΐ, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, έχει αναδειχθεί σε κορυφαίο υποψήφιο για τη θέση, αλλά οι φόβοι για την ασφάλειά του αυξήθηκαν, όταν το όνομά του άρχισε να κυκλοφορεί στα μέσα ενημέρωσης ως πιθανός διάδοχος.

New York Times: Για λόγους ασφαλείας καθυστερεί η ανακοίνωση του διαδόχου του Χαμενεΐ, λένε στην Τεχεράνη
Ο 56χρονος γιος του Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ

Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν δηλώσει ότι αυτός δεν θα ήταν αποδεκτός ως νέος ηγέτης και θα μπορούσε να «εξουδετερωθεί», εάν αναλάβει τον ρόλο, σύμφωνα με τις αναφορές των αξιωματούχων.

Επιπλέον, αξιωματούχοι του Ισραήλ έχουν απειλήσει ότι οποιοσδήποτε ηγέτης επιλεγεί από το Ιράν για να διαδεχθεί τον Χαμενεΐ «θα αποτελεί σαφή στόχο για εξουδετέρωση».

Παρόλο που δεν έχει οριστεί επίσημος χρόνος ή ονόματα υποψηφίων, η αναβολή υπογραμμίζει την ευαίσθητη θέση που βρίσκεται το Ιράν, όπου η διαδικασία διαδοχής πραγματοποιείται εν μέσω πολέμου και εξωτερικών απειλών.

Σύμφωνα με αναλύσεις, αν ο Μοζτάμπα Χαμενεΐ τελικά οριστεί ως ο νέος ανώτατος ηγέτης, αυτό θα σήμαινε τη συνέχεια της σκληρής συντηρητικής ηγεσίας στη χώρα.
