New York Times: Για λόγους ασφαλείας καθυστερεί η ανακοίνωση του διαδόχου του Χαμενεΐ, λένε στην Τεχεράνη

ΗΠΑ και Ισραήλ έχουν δηλώσει δημόσια ότι ο επόμενος ηγέτης του Ιράν θα μπορούσε να αποτελέσει στόχο για εξουδετέρωση - Κορυφαίος υποψήφιος ο 56χρονος γιος του, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ