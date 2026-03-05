Περνάμε στην επόμενη φάση του πολέμου, λέει ο αρχηγός των IDF
Ο Εγιάλ Ζαμίρ, ανέφερε ακόμη ότι το Ισραήλ έχει καταστρέψει το 80% των συστημάτων αεράμυνας του Ιράν

Αφού εξασφάλισε αεροπορική υπεροχή, ο ισραηλινός στρατός περνά στην επόμενη φάση του πολέμου κατά του Ιράν, δήλωσε ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων (IDF), αντιστράτηγος Εγιάλ Ζαμίρ.

«Περνάμε τώρα στην επόμενη φάση της εκστρατείας, κατά την οποία θα εντείνουμε τα πλήγματα κατά των θεμελίων του καθεστώτος και των στρατιωτικών του δυνατοτήτων» ανέφερε ο Ζαμίρ, εξηγώντας ότι μέσα στις πρώτες 24 ώρες της επιχείρησης «λιοντάρι που βρυχάται», η ισραηλινή πολεμική αεροπορία «άνοιξε τον δρόμο προς την Τεχεράνη».

«Διαθέτουμε και άλλες αιφνιδιαστικές κινήσεις που δεν προτίθεμαι να αποκαλύψω» συμπλήρωσε ο αρχηγός του ισραηλινού στρατού.

Ο Εγιάλ Ζαμίρ, ανέφερε ακόμη ότι το Ισραήλ έχει καταστρέψει το 80% των συστημάτων αεράμυνας του Ιράν.

«Μέσα σε 24 ώρες, οι πιλότοι μας άνοιξαν τον δρόμο για την Τεχεράνη» σχολίασε. «Η Ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία έχει πραγματοποιήσει 2.500 επιδρομές και έχει ρίξει πάνω από 6.000 πυρομαχικά», προσθέτει.

«Έχουμε εξουδετερώσει και καταστρέψει περισσότερο από το 60% των εκτοξευτών βαλλιστικών πυραύλων» τόνισε ακόμη.
