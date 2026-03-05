«Συνεχίστε μέχρι τέλους»: Το μήνυμα του Χέγκσεθ στον Κατς σε χθεσινή τους συνομιλία για την επίθεση στο Ιράν
ΚΟΣΜΟΣ
Πιτ Χέγκσεθ Ισραέλ Κατς Επίθεση στο Ιράν

«Συνεχίστε μέχρι τέλους»: Το μήνυμα του Χέγκσεθ στον Κατς σε χθεσινή τους συνομιλία για την επίθεση στο Ιράν

Ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας ευχαρίστησε τον Αμερικανό ομόλογό του για την εκτεταμένη αμερικανική βοήθεια στην υπεράσπιση των Ισραηλινών πολιτών κατά της ιρανικής πυραυλικής απειλής

«Συνεχίστε μέχρι τέλους»: Το μήνυμα του Χέγκσεθ στον Κατς σε χθεσινή τους συνομιλία για την επίθεση στο Ιράν
4 ΣΧΟΛΙΑ
Ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ Ίσραελ Κατς δήλωσε σήμερα ότι ο ομόλογός του των ΗΠΑ Πιτ Χέγκσεθ τον διαβεβαίωσε για την σθεναρή υποστήριξη της Ουάσινγκτον στην κοινή στρατιωτική τους εκστρατεία εναντίον του Ιράν και τον προέτρεψε να συνεχίσουν την επιχείρηση «μέχρι τέλους».

«Ο υπουργός Άμυνας δήλωσε: 'Συνεχίστε μέχρι τέλους, είμαστε στο πλευρό σας'», σημείωσε ο Κατς, αναφερόμενος σε τηλεφωνική συνομιλία που είχε με τον Χέγκσεθ την περασμένη νύχτα, σύμφωνα με ανακοίνωση που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα από το υπουργείο του.

Ο Κατς ευχαρίστησε τον Χέγκσεθ για την εκτεταμένη αμερικανική βοήθεια στην υπεράσπιση των Ισραηλινών πολιτών κατά της ιρανικής πυραυλικής απειλής, πρόσθεσε το υπουργείο στην ανακοίνωσή του.
4 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Το DEI College κατέθεσε αίτηση για παράρτημα ιδιωτικού Πανεπιστημίου στην Ελλάδα

Διαθέτει 5 ακαδημαϊκές σχολές και 10 πανεπιστημιακά προγράμματα - Πάνω από 35 χρόνια εμπειρίας στη βρετανική τριτοβάθμια εκπαίδευση, με χιλιάδες αποφοίτους από όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Η ανοιξιάτικη ανανέωση του ανδρικού στυλ

Η σεζόν αλλάζει, αλλάζουμε και εμείς! Επισκεπτόμαστε το The Mall Athens για τα απαραίτητα κομμάτια που θα μας χαρίσουν ένα statement look που αποπνέει άνεση, κομψότητα και ελευθερία.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης