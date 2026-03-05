«Συνεχίστε μέχρι τέλους»: Το μήνυμα του Χέγκσεθ στον Κατς σε χθεσινή τους συνομιλία για την επίθεση στο Ιράν
Ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας ευχαρίστησε τον Αμερικανό ομόλογό του για την εκτεταμένη αμερικανική βοήθεια στην υπεράσπιση των Ισραηλινών πολιτών κατά της ιρανικής πυραυλικής απειλής
Ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ Ίσραελ Κατς δήλωσε σήμερα ότι ο ομόλογός του των ΗΠΑ Πιτ Χέγκσεθ τον διαβεβαίωσε για την σθεναρή υποστήριξη της Ουάσινγκτον στην κοινή στρατιωτική τους εκστρατεία εναντίον του Ιράν και τον προέτρεψε να συνεχίσουν την επιχείρηση «μέχρι τέλους».
«Ο υπουργός Άμυνας δήλωσε: 'Συνεχίστε μέχρι τέλους, είμαστε στο πλευρό σας'», σημείωσε ο Κατς, αναφερόμενος σε τηλεφωνική συνομιλία που είχε με τον Χέγκσεθ την περασμένη νύχτα, σύμφωνα με ανακοίνωση που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα από το υπουργείο του.
Ο Κατς ευχαρίστησε τον Χέγκσεθ για την εκτεταμένη αμερικανική βοήθεια στην υπεράσπιση των Ισραηλινών πολιτών κατά της ιρανικής πυραυλικής απειλής, πρόσθεσε το υπουργείο στην ανακοίνωσή του.
