Διαθέτει 5 ακαδημαϊκές σχολές και 10 πανεπιστημιακά προγράμματα - Πάνω από 35 χρόνια εμπειρίας στη βρετανική τριτοβάθμια εκπαίδευση, με χιλιάδες αποφοίτους από όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό.
Θύμα Ρώσων φαρσέρ ο Ρεζά Παχλαβί: Του παρουσιάστηκαν σαν αντιπρόσωποι του Μερτς, ο ένας λεγόταν… «Αδόλφος»
Θύμα Ρώσων φαρσέρ ο Ρεζά Παχλαβί: Του παρουσιάστηκαν σαν αντιπρόσωποι του Μερτς, ο ένας λεγόταν… «Αδόλφος»
Ο γιος του τελευταίου σάχη της Περσίας, με φιλοδοξίες να ηγηθεί του Ιράν, μίλησε για «σταυροφορία» από ΗΠΑ και Ισραήλ κατά του καθεστώτος
Μεγάλο ενθουσιασμό έδειξε ο Ρεζά Παχλαβί, ο γιος του του τελευταίου σάχη της Περσίας, για την προοπτική να αρχίσει και η Γερμανία τις επιθετικές ενέργειες κατά του καθεστώτος της Τεχεράνης και καλωσόρισε την προοπτική.
Μόνο που οι συνομιλητές του δεν ήταν αντιπρόσωποι του καγκελάριου της Γερμανίας, Φρίντριχ Μερτς, όπως του παρουσιάστηκαν, αλλά Ρώσοι φαρσέρ.
Δείτε το βίντεο:
Το δίδυμο των Ρώσων φαρσέρ, Βόβαν και Λέξους, δεν έκανε καμία προσπάθεια να είναι πειστικοί. Η προφορά τους είναι χαρακτηριστικά ρωσική, ενώ ένας από τους δύο συστήθηκε ως... «Αδόλφος», φορώντας μάλιστα περούκα και μουστάκι που παρέπεμπαν στον Χίτλερ.
Και όμως ο Παχλαβί έπεσε στην παγίδα.
Ακόμη περισσότερο, ο Παχλαβί έδειξε πολύ ενθουσιασμένος για το ενδεχόμενο να αρχίσει και η Γερμανία τους βομβαρδισμούς μαζί με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ (η συζήτηση έγινε πριν αρχίσει η επίθεση στις 28 Φεβρουαρίου).
Είναι σημαντικό οι ΗΠΑ και το Ισραήλ να μην είναι απομονωμένοι «σε αυτή τη σταυροφορία», είπε χαρακτηριστικά και εξέφρασε τη χαρά του για το ότι η Γερμανία ακολουθεί «σκληρή στάση» έναντι του Ιράν.
Όσο για το μέλλον, ο Παχλαβί δηλώνει έτοιμος: «Όταν επιτέλους πέσει αυτό το καθεστώς, είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε το κενό που δημιουργήθηκε».
Μόνο που οι συνομιλητές του δεν ήταν αντιπρόσωποι του καγκελάριου της Γερμανίας, Φρίντριχ Μερτς, όπως του παρουσιάστηκαν, αλλά Ρώσοι φαρσέρ.
Δείτε το βίντεο:
Το δίδυμο των Ρώσων φαρσέρ, Βόβαν και Λέξους, δεν έκανε καμία προσπάθεια να είναι πειστικοί. Η προφορά τους είναι χαρακτηριστικά ρωσική, ενώ ένας από τους δύο συστήθηκε ως... «Αδόλφος», φορώντας μάλιστα περούκα και μουστάκι που παρέπεμπαν στον Χίτλερ.
Και όμως ο Παχλαβί έπεσε στην παγίδα.
Ακόμη περισσότερο, ο Παχλαβί έδειξε πολύ ενθουσιασμένος για το ενδεχόμενο να αρχίσει και η Γερμανία τους βομβαρδισμούς μαζί με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ (η συζήτηση έγινε πριν αρχίσει η επίθεση στις 28 Φεβρουαρίου).
Είναι σημαντικό οι ΗΠΑ και το Ισραήλ να μην είναι απομονωμένοι «σε αυτή τη σταυροφορία», είπε χαρακτηριστικά και εξέφρασε τη χαρά του για το ότι η Γερμανία ακολουθεί «σκληρή στάση» έναντι του Ιράν.
Όσο για το μέλλον, ο Παχλαβί δηλώνει έτοιμος: «Όταν επιτέλους πέσει αυτό το καθεστώς, είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε το κενό που δημιουργήθηκε».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα