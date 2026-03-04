Ανάλυση Guardian με τα 4 σενάρια για την επόμενη μέρα στο Ιράν: Από μια ομαλή μετάβαση έως τον εμφύλιο και το γενικευμένο χάος

Η στρατιωτική επίθεση των

και του

κατά του

ανοίγει μια νέα και εξαιρετικά αβέβαιη περίοδο για

την ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής.

Το πλήγμα είχε ως στόχο βασικούς πυλώνες ισχύος της Ισλαμικής Δημοκρατίας, όπως το πυρηνικό και πυραυλικό της πρόγραμμα, αλλά και το Σώμα των

(IRGC), ενώ παράλληλα επαναφέρει στο προσκήνιο το ενδεχόμενο βαθιών πολιτικών εξελίξεων στο εσωτερικό της χώρας.



