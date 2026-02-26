Η CIA καλεί στα φαρσί τους Ιρανούς πολίτες «να επικοινωνήσουν μαζί της με ασφάλεια»
Η CIA καλεί στα φαρσί τους Ιρανούς πολίτες «να επικοινωνήσουν μαζί της με ασφάλεια»
Ανάρτηση της Κεντρικής Υπηρεσίας Πληροφοριών των ΗΠΑ στα social media εν μέσω στρατιωτικών και διπλωματικών κινητοποιήσεων
Οδηγίες στα φαρσί για Ιρανούς που επιθυμούν να επικοινωνήσουν με ασφάλεια μαζί της, δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης η Κεντρική Υπηρεσία Πληροφοριών των ΗΠΑ (CIA), την ώρα που η Ουάσινγκτον ενισχύει τη στρατιωτική της παρουσία στη Μέση Ανατολή και διεξάγει κρίσιμες διαπραγματεύσεις με την Τεχεράνη στη Γενεύη.
Η ανάρτηση έγινε στους επίσημους λογαριασμούς της CIA στις πλατφόρμες X, Instagram, Facebook, Telegram και YouTube και εντάσσεται σε μια ευρύτερη εκστρατεία στρατολόγησης πηγών σε χώρες όπως το Ιράν, η Κίνα, η Βόρεια Κορέα και η Ρωσία.
Η πρωτοβουλία της CIA συμπίπτει με τη μαζική ενίσχυση των αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων στη Μέση Ανατολή, σε μια περίοδο κατά την οποία ο Ντόναλντ Τραμπ έχει αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο στρατιωτικής επιχείρησης κατά του Ιράν, εφόσον οι συνομιλίες της Γενεύης δεν καταλήξουν σε συμφωνία για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Στην ομιλία του για την Κατάσταση του Έθνους την Τρίτη, ο Τραμπ υποστήριξε ότι δεν θα επιτρέψει στην Ισλαμική Δημοκρατία, την οποία χαρακτήρισε «τον μεγαλύτερο χορηγό τρομοκρατίας στον κόσμο», να αποκτήσει πυρηνικό όπλο. Η ιρανική πλευρά αρνείται ότι επιδιώκει την απόκτηση πυρηνικού οπλοστασίου.
Στο μήνυμά της, η CIA καλεί όσους επιθυμούν να επικοινωνήσουν να «λάβουν τα κατάλληλα μέτρα» για την προστασία τους πριν προχωρήσουν σε οποιαδήποτε ενέργεια και να αποφεύγουν τη χρήση υπολογιστών εργασίας ή των προσωπικών τους τηλεφώνων. «Χρησιμοποιήστε, εφόσον είναι δυνατόν, μια νέα, αναλώσιμη συσκευή» και «να είστε ενήμεροι για το περιβάλλον σας και ποιος ενδέχεται να βλέπει την οθόνη ή τη δραστηριότητά σας», αναφέρεται στο μήνυμα. Παράλληλα, σημειώνεται ότι όσοι επικοινωνήσουν θα πρέπει να παρέχουν την τοποθεσία τους, το όνομά τους, τον επαγγελματικό τους τίτλο και «πρόσβαση σε πληροφορίες ή δεξιότητες που ενδιαφέρουν την υπηρεσία».
Η υπηρεσία συστήνει επίσης τη χρήση αξιόπιστου Εικονικού Ιδιωτικού Δικτύου (VPN) «που δεν έχει έδρα στη Ρωσία, το Ιράν ή την Κίνα», ή του δικτύου Tor, το οποίο κρυπτογραφεί τα δεδομένα και αποκρύπτει τη διεύθυνση IP του χρήστη. Η CIA αρνήθηκε να σχολιάσει περαιτέρω, ενώ η ιρανική αντιπροσωπεία στα Ηνωμένα Έθνη δεν απάντησε άμεσα σε αίτημα για τοποθέτηση.
Σημειώνεται πως οι Αμερικανοί απεσταλμένοι Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ πραγματοποιούν έμμεσες διαπραγματεύσεις στη Γενεύη με Ιρανούς αξιωματούχους υπό τον υπουργό Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει προειδοποιήσει ότι ενδέχεται να διατάξει στρατιωτική δράση εάν οι συνομιλίες αποτύχουν ή εάν η ιρανική ηγεσία προχωρήσει σε εκτελέσεις συλληφθέντων που συμμετείχαν σε πανεθνικές αντικυβερνητικές διαδηλώσεις τον Ιανουάριο.
Η ανάρτηση έγινε στους επίσημους λογαριασμούς της CIA στις πλατφόρμες X, Instagram, Facebook, Telegram και YouTube και εντάσσεται σε μια ευρύτερη εκστρατεία στρατολόγησης πηγών σε χώρες όπως το Ιράν, η Κίνα, η Βόρεια Κορέα και η Ρωσία.
سلام. سازمان اطلاعات مرکزی (CIA) صدای شما را میشنود و میخواهد به شما کمک کند. در ادامه، راهنمایی لازم در مورد چگونگی برقراری تماس مجازی امن با ما ارائه شده است. pic.twitter.com/Dfq4zomz1n— CIA (@CIA) February 24, 2026
Η πρωτοβουλία της CIA συμπίπτει με τη μαζική ενίσχυση των αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων στη Μέση Ανατολή, σε μια περίοδο κατά την οποία ο Ντόναλντ Τραμπ έχει αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο στρατιωτικής επιχείρησης κατά του Ιράν, εφόσον οι συνομιλίες της Γενεύης δεν καταλήξουν σε συμφωνία για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Στην ομιλία του για την Κατάσταση του Έθνους την Τρίτη, ο Τραμπ υποστήριξε ότι δεν θα επιτρέψει στην Ισλαμική Δημοκρατία, την οποία χαρακτήρισε «τον μεγαλύτερο χορηγό τρομοκρατίας στον κόσμο», να αποκτήσει πυρηνικό όπλο. Η ιρανική πλευρά αρνείται ότι επιδιώκει την απόκτηση πυρηνικού οπλοστασίου.
Στο μήνυμά της, η CIA καλεί όσους επιθυμούν να επικοινωνήσουν να «λάβουν τα κατάλληλα μέτρα» για την προστασία τους πριν προχωρήσουν σε οποιαδήποτε ενέργεια και να αποφεύγουν τη χρήση υπολογιστών εργασίας ή των προσωπικών τους τηλεφώνων. «Χρησιμοποιήστε, εφόσον είναι δυνατόν, μια νέα, αναλώσιμη συσκευή» και «να είστε ενήμεροι για το περιβάλλον σας και ποιος ενδέχεται να βλέπει την οθόνη ή τη δραστηριότητά σας», αναφέρεται στο μήνυμα. Παράλληλα, σημειώνεται ότι όσοι επικοινωνήσουν θα πρέπει να παρέχουν την τοποθεσία τους, το όνομά τους, τον επαγγελματικό τους τίτλο και «πρόσβαση σε πληροφορίες ή δεξιότητες που ενδιαφέρουν την υπηρεσία».
Η υπηρεσία συστήνει επίσης τη χρήση αξιόπιστου Εικονικού Ιδιωτικού Δικτύου (VPN) «που δεν έχει έδρα στη Ρωσία, το Ιράν ή την Κίνα», ή του δικτύου Tor, το οποίο κρυπτογραφεί τα δεδομένα και αποκρύπτει τη διεύθυνση IP του χρήστη. Η CIA αρνήθηκε να σχολιάσει περαιτέρω, ενώ η ιρανική αντιπροσωπεία στα Ηνωμένα Έθνη δεν απάντησε άμεσα σε αίτημα για τοποθέτηση.
Σημειώνεται πως οι Αμερικανοί απεσταλμένοι Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ πραγματοποιούν έμμεσες διαπραγματεύσεις στη Γενεύη με Ιρανούς αξιωματούχους υπό τον υπουργό Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει προειδοποιήσει ότι ενδέχεται να διατάξει στρατιωτική δράση εάν οι συνομιλίες αποτύχουν ή εάν η ιρανική ηγεσία προχωρήσει σε εκτελέσεις συλληφθέντων που συμμετείχαν σε πανεθνικές αντικυβερνητικές διαδηλώσεις τον Ιανουάριο.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα