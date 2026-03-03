Δε θα πιστέψετε πόσα drones διαθέτει το Ιράν...

Οι εκτιμήσεις των αναλυτών διαφέρουν, ωστόσο συγκλίνουν στο συμπέρασμα ότι η χώρα διαθέτει πλέον χιλιάδες έως δεκάδες χιλιάδες drones διαφόρων τύπων, τα οποία αποτελούν βασικό πυλώνα της στρατιωτικής της στρατηγικής.

Σύμφωνα με στρατιωτικές αναλύσεις και εκτιμήσεις υπηρεσιών πληροφοριών, το Ιράν μπορεί να διαθέτει χιλιάδες επιχειρησιακά UAV σε ενεργό χρήση, ενώ ο συνολικός αριθμός των drones που έχουν παραχθεί ή αποθηκευτεί εκτιμάται ότι είναι πολύ μεγαλύτερος. Εκτιμήσεις κάνουν λόγο για απόθεμα που μπορεί να φτάνει έως και τις 80.000 drones τύπου Shahed ή παρόμοιων επιθετικών drones, κάτι που υποδηλώνει ικανότητα μαζικής παραγωγής και πολεμικής χρήσης σε μεγάλη κλίμακα.

Η ραγδαία ανάπτυξη της ιρανικής βιομηχανίας drones δεν είναι τυχαία. Η Τεχεράνη επένδυσε σε αυτή την τεχνολογία επειδή προσφέρει χαμηλό κόστος, μεγάλη εμβέλεια και δυνατότητα μαζικών επιθέσεων που μπορούν να κορέσουν τα συστήματα αεράμυνας. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το γνωστό Shahed-136, ένα drone τύπου «loitering munition», δηλαδή ιπτάμενη βόμβα που κατευθύνεται στον στόχο και καταστρέφεται κατά την πρόσκρουση. Η εμβέλειά του μπορεί να φτάσει περίπου τα 2.000 χιλιόμετρα, μεταφέροντας πολεμική κεφαλή περίπου 50 κιλών