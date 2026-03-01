Επιχείρηση «επική οργή» στο Ιράν: Επίδειξη ισχύος από τους Αμερικανούς, στη δημοσιότητα τα όπλα που χρησιμοποίησαν και οι στόχοι που χτύπησαν το πρώτο 24ωρο
Όπως αναφέρει η ανακοίνωση της CENTCOM, η επιχείρηση ξεκίνησε κατόπιν εντολής Τραμπ και πλήττονται στόχοι με σκοπό τη διάλυση του «μηχανισμού ασφαλείας του ιρανικού καθεστώτος, δίνοντας προτεραιότητα σε τοποθεσίες που συνιστούν άμεση απειλή»

Το διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής (Centcom) ανακοίνωσε τους στόχους που χτύπησαν οι ΗΠΑ στο Ιράν αλλά και τα οπλικά συστήματα που χρησιμοποίησαν στα πλαίσια της επιχείρησης «επική οργή».

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση, η επιχείρηση ξεκίνησε κατόπιν εντολής του Ντόναλντ Τραμπ και πλήττονται στόχοι με σκοπό τη διάλυση του «μηχανισμού ασφαλείας του ιρανικού καθεστώτος, δίνοντας προτεραιότητα σε τοποθεσίες που συνιστούν άμεση απειλή».

Η Centcom παραθέτει τα οπλικά συστήματα που χρησιμοποίησαν οι ΗΠΑ κατά το πρώτο 24ωρο:

  1. Βομβαρδιστικά B-2 Stealth
  2. Μη επανδρωμένα αεροσκάφη LUCAS
  3. Συστήματα αναχαίτισης πυραύλων Patriot
  4. Συστήματα αντιβαλλιστικής άμυνας THAAD
  5. Μαχητικά F-18
  6. Μαχητικά F-16
  7. Μαχητικά F-22
  8. Αεροσκάφη επιθετικής υποστήριξης A-10
  9. Μαχητικά stealth F-35
  10. Αεροσκάφη ηλεκτρονικού πολέμου EA-18G
  11. Αεροσκάφη έγκαιρης προειδοποίησης και ελέγχου (AWACS)
  12. Αεροσκάφη εναέριας αναμετάδοσης επικοινωνιών
  13. Αεροσκάφη ναυτικής περιπολίας P-8
  14. Αναγνωριστικά αεροσκάφη RC-135
  15. Μη επανδρωμένα MQ-9 Reaper
  16. Συστήματα Πυραύλων Πολλαπλής Εκτόξευσης Υψηλής Κινητικότητας M-142
  17. Αεροπλανοφόρα πυρηνικής πρόωσης
  18. Αντιτορπιλικά κατευθυνόμενων πυραύλων
  19. Συστήματα αντιμετώπισης drones
  20. Ιπτάμενα τάνκερ εναέριου ανεφοδιασμού
  21. Πλοία ανεφοδιασμού
  22. Μεταγωγικά αεροσκάφη C-17 Globemaster
  23. Μεταγωγικά αεροσκάφη C-130

«…Και ειδικές δυνατότητες που δεν μπορούν να αναφερθούν!», γράφει η ανακοίνωση.

Όσο για τους στόχους στο Ιράν:

  1. Κέντρα διοίκησης και ελέγχου
  2. Κοινό Επιτελείο των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC)
  3. Αρχηγείο Αεροδιαστημικών Δυνάμεων των Φρουρών της Επανάστασης
  4. Ενοποιημένα συστήματα αεράμυνας
  5. Βάσεις βαλλιστικών πυραύλων
  6. Πλοία του ιρανικού Πολεμικού Ναυτικού
  7. Υποβρύχια του ιρανικού Πολεμικού Ναυτικού
  8. Βάσεις πυραύλων κατά πλοίων
  9. Στρατιωτικές δυνατότητες επικοινωνιών

