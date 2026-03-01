Με ένα Gold και ένα Bronze βραβείο διακρίθηκε το bwincares.gr στα E-volution Awards της Boussias Events, επιβεβαιώνοντας την υψηλή ποιότητα εμπειρίας χρήστη και τον σύγχρονο σχεδιασμό που υλοποιήθηκε σε συνεργασία με τη WHY Agency.
Δείτε βίντεο: Καρέ καρέ το ρεσάλτο των Γάλλων στο τάνκερ του ρωσικού σκιώδους στόλου στη Βόρεια Θάλασσα
Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με τις βελγικές ειδικές δυνάμεις
Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν ανακοίνωσε ότι το γαλλικό Πολεμικό Ναυτικό συμμετείχε σε επιχείρηση αναχαίτισης δεξαμενόπλοιου που φέρεται να ανήκει στον λεγόμενο «σκιώδη στόλο» της Ρωσίας.
Όπως ανέφερε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, «στη Βόρεια Θάλασσα, τα ελικόπτερα μας του εθνικού Πολεμικού Ναυτικού συνέβαλαν τη νύχτα στην επιβίβαση των βελγικών δυνάμεων σε δεξαμενόπλοιο που τελεί υπό διεθνείς κυρώσεις». Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με τις βελγικές ειδικές δυνάμεις.
Η ανακοίνωση του Γάλλου προέδρου ακολούθησε τη σχετική ενημέρωση από τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης του Βελγίου, Μαξίμ Πρεβό, για την αναχαίτιση του πλοίου. Ο Μακρόν υπογράμμισε ότι «οι Ευρωπαίοι είναι αποφασισμένοι να αποκόψουν τις πηγές χρηματοδότησης του επιθετικού πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία, αναγκάζοντάς την να τηρήσει τις κυρώσεις», επαναλαμβάνοντας τη θέση του Παρισιού υπέρ της αυστηρής εφαρμογής των περιοριστικών μέτρων.
Οι ειδικές δυνάμεις του Βελγίου αναχαίτισαν στη διάρκεια της νύχτας του Σαββάτου πλοίο που ανήκει στον λεγόμενο «σκιώδη στόλο» της Ρωσίας και οι Βρυξέλλες θα συλλάβουν το πλοίο μετά την άφιξή του σε λιμάνι, δήλωσε σήμερα ο αντιπρόεδρος της βελγικής κυβέρνησης Μαξίμ Πρεβό.
«Σήμερα ένα πλοίο του σκιώδους στόλου της Ρωσίας αναχαιτίστηκε στη Βόρεια Θάλασσα», έγραψε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Μαξίμ Πρεβό στο X, ευχαριστώντας τις βελγικές ειδικές δυνάμεις για τον «εξαιρετικό επαγγελματισμό και το θάρρος» τους.
Ο υπουργός Άμυνας Τέο Φράνκεν είχε διευκρινίσει σε προηγούμενο μήνυμα πως το δεξαμενόπλοιο «συνοδεύεται προς το λιμάνι του Ζέεμπρίγκε, όπου και θα συλληφθεί». Η Ρωσία χρησιμοποίησε έναν στόλο γερασμένων, αδιαφανούς ιδιοκτησίας, δεξαμενόπλοιων προκειμένου να παρακάμψει τους περιορισμούς που επιβλήθηκαν στις εξαγωγές ρωσικού πετρελαίου μετά την εισβολή της στην Ουκρανία το 2022.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση έθεσε εκατοντάδες τέτοια πλοία στη μαύρη λίστα προκειμένου να αποδυναμώσει την ικανότητα της Μόσχας να χρηματοδοτεί τον πόλεμο. «Οι κυρώσεις δεν έχουν νόημα αν δεν εφαρμόζονται. Σήμερα τις εφαρμόσαμε», δήλωσε ο Πρεβό, αφήνοντας να εννοηθεί ότι το πλοίο μπορούσε να πλέει υπό ψεύτικη σημαία.
A major blow to the shadow fleet: in the North Sea, our French Navy helicopters helped last night in the boarding by Belgian forces of an oil tanker under international sanctions.— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) March 1, 2026
Europeans are determined to cut off the sources of funding for Russia’s war of aggression… pic.twitter.com/CnoxyND7BB
