Δείτε βίντεο με την στιγμή που βομβιστής των Ταλιμπάν σπέρνει τον θάνατο σε πακιστανικό φυλάκιο

Διεθνής ανησυχία μετά τη ραγδαία επιδείνωση στις σχέσεις Πακιστάν και Αφγανιστάν

Ένα σοκαριστικό βίντεο κάνει τον γύρο του διαδικτύου και δείχνει καρέ καρέ την επίθεση βομβιστή αυτοκτονίας των Ταλιμπάν σε σημείο ελέγχου των πακιστανικών δυνάμεων στην περιοχή Μπάκαρ του Παντζάμπ, την Τρίτη 24 Φεβρουαρίου, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν τέσσερις Πακιστανοί αστυνομικοί.

Στο βίντεο βλέπουμε τον βομβιστή αυτοκτονίας να φτάνει με τα πόδια στο σημείο ελέγχου όπου στην συνέχεια  ανατινάχθηκε σκοτώνοντας τους Πακιστανούς αστυνομικούς.  


Η πολεμική σύγκρουση που ξέσπασε ανάμεσα στο Πακιστάν και στους Ταλιμπάν του Αφγανιστάν ήταν αναμενόμενη για κάποιους αναλυτές, αφού τους τελευταίες μήνες οι εντάσεις στα σύνορα των δύο χωρών κλιμακώνονταν, οι βομβαρδισμοί – αν και περιορισμένοι – δεν σταματούσαν και οποιαδήποτε διπλωματική προσπάθεια διευθέτησης της αντιπαράθεσης έπεφτε στο κενό. Από το προηγούμενο Σαββατοκύριακο (21-22.02.2026) οι αιματηρές συμπλοκές, οι ανταλλαγές πυρών και οι ανθρώπινες απώλειες αυξήθηκαν κατακόρυφα, με αποτέλεσμα το Πακιστάν να κηρύξει χθες Πέμπτη (26.02.2026) επίσημα ανοικτό πόλεμο στις de facto κυβερνητικές αρχές των Ταλιμπάν του Αφγανιστάν.

Οι ένοπλες δυνάμεις έπληξαν τη νύχτα διάφορες εγκαταστάσεις στο αφγανικό έδαφος, ανάμεσά τους στις πόλεις Καμπούλ και Κανταχάρ, τις μεγαλύτερες της χώρας, κάτι που ο υπουργός Εσωτερικών του Πακιστάν Μόχσιν Νάκβι χαρακτήρισε «προσήκουσα ανταπόδοση» για την αφγανική επίθεση της προηγουμένης.

«Το ποτήρι της υπομονής μας ξεχείλισε. Πλέον διεξάγεται ανοικτός πόλεμος ανάμεσα σε εμάς και εσάς», διεμήνυσε από πλευράς του ο πακιστανός υπουργός Άμυνας.


Το Πακιστάν χτύπησε 22 τοποθεσίες στο Αφγανιστάν, νεκρά 274 μέλη των Ταλιμπάν - Διάλογο ζητά η Καμπούλ

Ο διευθυντής της Πτέρυγας Δημοσίων Σχέσεων των Πακιστανικών Ενόπλων Δυνάμεων, Αχμέντ Σαρίφ Τσόντρι, να ανακοινώνει ότι ο πακιστανικός στρατός εξαπέλυσε αεροπορικές επιδρομές σε 22 τοποθεσίες, μεταξύ των οποίων η Καμπούλ και η Κανταχάρ, καθώς και στις επαρχίες Πακτία, Νανγκαρχάρ και Χοστ, κάνοντας λόγο για 274 νεκρούς αξιωματούχους και μαχητές του καθεστώτος των Ταλιμπάν.

Ο Τσόντρι τόνισε ότι «όλοι οι στόχοι επιλέχθηκαν προσεκτικά βάσει πληροφοριών», ενώ όπως υποστήριξε, «πρόκειται για στρατιωτικούς στόχους και επιλέχθηκαν με τρόπο ώστε να μην υπάρξουν άμαχοι μεταξύ των πληγέντων».



Σύμφωνα με τον ίδιο, «274 αξιωματούχοι και μαχητές του καθεστώτος των Ταλιμπάν έχουν σκοτωθεί» και πρόσθεσε ότι ο πακιστανικός στρατός κατέστρεψε εχθρικά φυλάκια στα σύνορα. «Δεκαοκτώ φυλάκια βρίσκονται πλέον υπό τον έλεγχό μας. Έχουν καταληφθεί», ανέφερε χαρακτηριστικά.



Παράλληλα, υποστήριξε ότι ο στρατός του Πακιστάν «αντέδρασε άμεσα και αποτελεσματικά» και ότι «και στις 53 τοποθεσίες η επίθεση αποκρούστηκε».

Συνεχίζοντας, ο Τσόντρι έστειλε μήνυμα για την κυβέρνηση του Αφγανιστάν. «Το καταπιεστικό καθεστώς των Ταλιμπάν στο Αφγανιστάν πρέπει να κάνει μια σαφή επιλογή: αυτή μεταξύ της συμμαχίας με διάφορους άλλους μαχητικούς αυτονομιστές και «τρομοκρατικές οργανώσεις» και της ειρήνης με το Πακιστάν. Πρέπει να κάνουν αυτή την επιλογή», τόνισε.

Η Καμπούλ επιδιώκει διπλωματική λύση, διεθνείς πιέσεις για αποκλιμάκωση

Από την πλευρά του Αφγανιστάν, ο εκπρόσωπος των Ταλιμπάν, Ζαμπιχουλάχ Μουτζαχίντ, δήλωσε την Παρασκευή σε δημοσιογράφους ότι η Καμπούλ επιδιώκει την επίλυση της πρόσφατης σύγκρουσης με το Πακιστάν μέσω διαλόγου.

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με διπλωματικές πηγές και δημοσιεύματα, η Κίνα, η Ρωσία, η Τουρκία και η Σαουδική Αραβία επιχειρούν να διαμεσολαβήσουν για την αποκλιμάκωση της έντασης. Το υπουργείο Εξωτερικών της Κίνας ανακοίνωσε ότι το Πεκίνο έχει αναλάβει διαμεσολαβητικές πρωτοβουλίες μέσω δικών του διαύλων και ότι εκφράζει βαθιά ανησυχία για την κλιμάκωση.



Το Ιράν, το οποίο συνορεύει τόσο με το Αφγανιστάν όσο και με το Πακιστάν, προσφέρθηκε επίσης να συνδράμει, σύμφωνα με το ιρανικό υπουργείο Εξωτερικών. Η πρόταση διατυπώθηκε σε μια περίοδο κατά την οποία η Τεχεράνη βρίσκεται σε κρίσιμες συνομιλίες με την Ουάσιγκτον για την επίλυση της μακροχρόνιας διαμάχης τους γύρω από το πυρηνικό πρόγραμμα και την αποτροπή νέων αμερικανικών πληγμάτων.

Διπλωματική πηγή από την Τουρκία ανέφερε ότι η Άγκυρα καλεί το Πακιστάν και το Αφγανιστάν να επιστρέψουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, ενώ η Ρωσία προέτρεψε τις δύο πλευρές να σταματήσουν άμεσα τις διασυνοριακές επιθέσεις και να επιλύσουν τις διαφορές τους με διπλωματικά μέσα.

Η Ρωσία είναι η μόνη χώρα που έχει αναγνωρίσει επισήμως την κυβέρνηση των Ταλιμπάν στο Αφγανιστάν, διατηρώντας παράλληλα καλές σχέσεις με το Πακιστάν. Η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών, Μαρία Ζαχάροβα, δήλωσε ότι η Μόσχα παρακολουθεί με ανησυχία τις εξελίξεις. «Καλούμε τους φίλους μας, το Αφγανιστάν και το Πακιστάν, να εγκαταλείψουν αυτή την επικίνδυνη αντιπαράθεση και να επιστρέψουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, προκειμένου να επιλύσουν όλες τις διαφορές τους με πολιτικά και διπλωματικά μέσα», έγραψε σε ανάρτησή της στο Telegram.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, επιβεβαίωσε ότι επίκειται επίσκεψη του πρωθυπουργού του Πακιστάν, Σεχμπάζ Σαρίφ, στη Ρωσία, χωρίς να προσδιορίσει την ημερομηνία. Το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων RIA μετέδωσε ότι η επίσκεψη αναμένεται να πραγματοποιηθεί την επόμενη εβδομάδα.
