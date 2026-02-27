Δείτε βίντεο με την στιγμή που βομβιστής των Ταλιμπάν σπέρνει τον θάνατο σε πακιστανικό φυλάκιο

📌 Afghanistan claims 'coordinated airstrikes' inside Pakistan targeting military positions



Παράλληλα, υποστήριξε ότι ο στρατός του Πακιστάν «αντέδρασε άμεσα και αποτελεσματικά» και ότι «και στις 53 τοποθεσίες η επίθεση αποκρούστηκε».Συνεχίζοντας, ο Τσόντρι έστειλε μήνυμα για την κυβέρνηση του Αφγανιστάν. «Το καταπιεστικό καθεστώς των Ταλιμπάν στο Αφγανιστάν πρέπει να κάνει μια σαφή επιλογή: αυτή μεταξύ της συμμαχίας με διάφορους άλλους μαχητικούς αυτονομιστές και «τρομοκρατικές οργανώσεις» και της ειρήνης με το Πακιστάν. Πρέπει να κάνουν αυτή την επιλογή», τόνισε.Από την πλευρά του Αφγανιστάν, ο εκπρόσωπος των Ταλιμπάν,δήλωσε την Παρασκευή σε δημοσιογράφους ότι η Καμπούλ επιδιώκει την επίλυση της πρόσφατης σύγκρουσης με το Πακιστάν μέσω διαλόγου.Την ίδια ώρα, σύμφωνα με διπλωματικές πηγές και δημοσιεύματα, η Κίνα, η Ρωσία, η Τουρκία και η Σαουδική Αραβία επιχειρούν να διαμεσολαβήσουν για την αποκλιμάκωση της έντασης. Το υπουργείο Εξωτερικών της Κίνας ανακοίνωσε ότι το Πεκίνο έχει αναλάβει διαμεσολαβητικές πρωτοβουλίες μέσω δικών του διαύλων και ότι εκφράζει βαθιά ανησυχία για την κλιμάκωση.Το Ιράν, το οποίο συνορεύει τόσο με το Αφγανιστάν όσο και με το Πακιστάν, προσφέρθηκε επίσης να συνδράμει, σύμφωνα με το ιρανικό υπουργείο Εξωτερικών. Η πρόταση διατυπώθηκε σε μια περίοδο κατά την οποία η Τεχεράνη βρίσκεται σε κρίσιμες συνομιλίες με την Ουάσιγκτον για την επίλυση της μακροχρόνιας διαμάχης τους γύρω από το πυρηνικό πρόγραμμα και την αποτροπή νέων αμερικανικών πληγμάτων.Διπλωματική πηγή από την Τουρκία ανέφερε ότι η Άγκυρα καλεί το Πακιστάν και το Αφγανιστάν να επιστρέψουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, ενώ η Ρωσία προέτρεψε τις δύο πλευρές να σταματήσουν άμεσα τις διασυνοριακές επιθέσεις και να επιλύσουν τις διαφορές τους με διπλωματικά μέσα.Η Ρωσία είναι η μόνη χώρα που έχει αναγνωρίσει επισήμως την κυβέρνηση των Ταλιμπάν στο Αφγανιστάν, διατηρώντας παράλληλα καλές σχέσεις με το Πακιστάν. Η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών,δήλωσε ότι η Μόσχα παρακολουθεί με ανησυχία τις εξελίξεις. «Καλούμε τους φίλους μας, το Αφγανιστάν και το Πακιστάν, να εγκαταλείψουν αυτή την επικίνδυνη αντιπαράθεση και να επιστρέψουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, προκειμένου να επιλύσουν όλες τις διαφορές τους με πολιτικά και διπλωματικά μέσα», έγραψε σε ανάρτησή της στο Telegram.Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου,επιβεβαίωσε ότι επίκειται επίσκεψη του πρωθυπουργού του Πακιστάν,, στη Ρωσία, χωρίς να προσδιορίσει την ημερομηνία. Το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων RIA μετέδωσε ότι η επίσκεψη αναμένεται να πραγματοποιηθεί την επόμενη εβδομάδα.