Συνελήφθη ανήλικος που κατηγορείται ότι σχεδίαζε επίθεση σε κέντρο του ΝΑΤΟ στη Νορβηγία
ΚΟΣΜΟΣ
Νορβηγία ΝΑΤΟ

Συνελήφθη ανήλικος που κατηγορείται ότι σχεδίαζε επίθεση σε κέντρο του ΝΑΤΟ στη Νορβηγία

Σύμφωνα με τα τοπικά ΜΜΕ, o έφηβος είχε σχεδιάσει επίθεση με εκρηκτικά εναντίον των εγκαταστάσεων του Κέντρου Κοινού Πολέμου του ΝΑΤΟ

Συνελήφθη ανήλικος που κατηγορείται ότι σχεδίαζε επίθεση σε κέντρο του ΝΑΤΟ στη Νορβηγία
1 ΣΧΟΛΙΟ
Η αστυνομία της Νορβηγίας συνέλαβε έναν έφηβο ηλικίας 17 ετών, καθώς βαρύνεται με υποψίες ότι σχεδίαζε μία επίθεση με εκρηκτικά εναντίον εγκαταστάσεων του ΝΑΤΟ στο νοτιοδυτικό τμήμα της χώρας, μετέδωσε σήμερα το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο NRK.

Έχοντας γεννηθεί και μεγαλώσει στη Νορβηγία, ο ύποπτος εθεάθη στο σχολείο του με μια σημαία της οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος, σύμφωνα με το NRK.

Ο 17χρονος τέθηκε σήμερα υπό προσωρινή κράτηση για δύο εβδομάδες. Απορρίπτει τις υποψίες που υπάρχουν σε βάρος του, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) ο δικηγόρος του Κνουτ Λέρουμ.

Συνελήφθη χθες από τις υπηρεσίες εσωτερικής ασφαλείας (PST), που είναι επιφορτισμένες με την αντιτρομοκρατία.

Όπως αναφέρει το NRK, το οποίο επικαλείται έγγραφα των PST, o έφηβος είχε σχεδιάσει μια επίθεση με εκρηκτικά εναντίον των εγκαταστάσεων του Κέντρου Κοινού Πολέμου του ΝΑΤΟ (NATO Joint Warfare Centre – JWC) στο Γιάτεν, στο Στάβανγκερ, στη νοτιοδυτική Νορβηγία.

Σε επικοινωνία με το AFP, οι υπηρεσίες εσωτερικής ασφαλείας δεν ήταν διαθέσιμες για να σχολιάσουν σχετικά.
1 ΣΧΟΛΙΟ

Thema Insights

«Zero Waste HORECA» Awards 2026: Οι διακρίσεις των επιχειρήσεων για τις εξαιρετικές πρωτοβουλίες βιώσιμης ανάπτυξης

«Zero Waste HORECA» Awards 2026: Οι διακρίσεις των επιχειρήσεων για τις εξαιρετικές πρωτοβουλίες βιώσιμης ανάπτυξης

Η πλατφόρμα «Zero Waste HORECA» αποτελεί πρότυπο καινοτομίας στον κλάδο Φιλοξενίας και Εστίασης, παρέχοντας τα εργαλεία και την έμπνευση για τη μείωση του συνολικού περιβαλλοντικού αποτυπώματος μιας επιχείρησης

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης