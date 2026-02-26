Το σχέδιο της ΕΕ να απαγορεύσει μόνιμα τις εισαγωγές ρωσικού πετρελαίου είναι τρελό, λέει η Ζαχάροβα

Με ένα Gold και ένα Bronze βραβείο διακρίθηκε το bwincares.gr στα E-volution Awards της Boussias Events, επιβεβαιώνοντας την υψηλή ποιότητα εμπειρίας χρήστη και τον σύγχρονο σχεδιασμό που υλοποιήθηκε σε συνεργασία με τη WHY Agency.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα υποβάλει νομική πρόταση για τη μόνιμη απαγόρευση στις εισαγωγές ρωσικού πετρελαίου στις 15 Απριλίου, ενώ πιθανή ανάπτυξη βρετανικού στρατού στην Ουκρανία θα παρατείνει τον πόλεμο είπε η εκπρόσωπος του ρωσικού ΥΠΕΞ
Η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα δήλωσε σήμερα ότι μόνο ένας «τρελός» θα μπορούσε να προτείνει μια μόνιμη απαγόρευση στις εισαγωγές πετρελαίου από τη Ρωσία, όπως σχεδιάστηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα υποβάλει νομική πρόταση για τη μόνιμη απαγόρευση στις εισαγωγές ρωσικού πετρελαίου στις 15 Απριλίου, τρεις μέρες μετά τις βουλευτικές εκλογές στην Ουγγαρία, σύμφωνα με αξιωματούχους της ΕΕ και ένα έγγραφο που είδε το Reuters.
Υπενθυμίζεται ότι Γαλλία και Βρετανία έχουν δηλώσει ότι προτίθενται να στείλουν στρατεύματα στην Ουκρανία μόλις επιτευχθεί κατάπαυση του πυρός στον πόλεμο με την Ρωσία.
Ο Βρετανός υπουργός Άμυνας Τζον Χίλι έγραψε σε άρθρο του σε εφημερίδα του Σαββατοκύριακου: « Θέλω να είμαι ο υπουργός Άμυνας που θα αναπτύξει βρετανικά στρατεύματα στην Ουκρανία- επειδή αυτό θα σημαίνει ότι αυτός ο πόλεμος έχει τελειώσει επιτέλους».
Η Ζαχάροβα επανέλαβε, την προειδοποίηση της Ρωσίας ότι θα αντιμετωπίσει οποιαδήποτε ξένα στρατεύματα στην Ουκρανία ως νόμιμους στόχους.
Θα παρατείνει τον πόλεμο η παρουσία βρετανικών στρατευμάτωνΠαράλληλα, αναφερόμενη στην προοπτική ανάπτυξης βρετανικών στρατευμάτων στην Ουκρανία, η Ζαχάροβα είπε ότι κάτι τέτοιο θα παρέτεινε τον πόλεμο και δεν θα τον τερμάτιζε.
«Εσφαλμένη η αντίληψη του Χίλι»Η Ζαχάροβα δήλωσε στους δημοσιογράφους: «Αντίθετα με την εσφαλμένη αντίληψη του Χίλι, η ανάπτυξη βρετανικών στρατευμάτων στην Ουκρανία, δεν θα σημάνει το τέλος του πολέμου, αλλά μάλλον την παράταση της σύγκρουσης και την αύξηση του κινδύνου μιας ευρείας κλίμακας στρατιωτικής αντιπαράθεσης με την εμπλοκή πολλών κρατών»
