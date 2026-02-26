Ρωσία: «Η πυρηνική ρητορική δεν μπορεί να αγνοηθεί» στις διαπραγματεύσεις για την Ουκρανία

Η πυρηνική ρητορική αποτελεί παράγοντα που δεν μπορεί να αγνοηθεί στις διαπραγματεύσεις για τη διευθέτηση του ουκρανικού ζητήματος, δήλωσε σε δημοσιογράφους ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ.«Φυσικά, αυτό (η πυρηνική ρητορική) είναι ένας παράγοντας που δεν μπορεί να αγνοηθεί (κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων για την Ουκρανία)», ανέφερε χαρακτηριστικά.Από την πλευρά του, ο Υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας, Σεργκέι Λαβρόφ, απέδωσε την κλιμάκωση της πυρηνικής ρητορικής ενόψει των συνομιλιών για την Ουκρανία σε απογοήτευση, όπως είπε, για το γεγονός ότι η Ρωσία «δεν χάνει».«Πιθανόν είναι εκνευρισμένοι που τίποτα δεν τους βγαίνει. Νομίζω ότι ο στόχος είναι για άλλη μια φορά να ηττηθεί η Ρωσία. Λένε: “Η Ουκρανία κερδίζει”. Αν έτσι το βλέπουν, τότε ας είναι», δήλωσε ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών σε δημοσιογράφους.Παράλληλα, ο Ντμίτρι Πεσκόφ σημείωσε ότι η Μόσχα εκφράζει ευγνωμοσύνη προς τους εκπροσώπους της Ουάσιγκτον για τις προσπάθειές τους στην κατεύθυνση της επίλυσης της σύγκρουσης στην Ουκρανία.Όπως τόνισε, όλες οι πλευρές συνεχίζουν να εργάζονται προς μια συμφωνία. «Συμπεριλαμβανομένων των Αμερικανών διαπραγματευτών, της αμερικανικής πλευράς, στους οποίους είμαστε πολύ ευγνώμονες για τη συνέχιση αυτών των προσπαθειών», ανέφερε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου.