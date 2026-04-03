Πολυάριθμες επιθέσεις κατά υγειονομικών εγκαταστάσεων στο Ιράν καταγγέλλει ο ΠΟΥ
ΚΟΣΜΟΣ
Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας Ιράν Πόλεμος στη Μέση Ανατολή

Πολυάριθμες επιθέσεις κατά υγειονομικών εγκαταστάσεων στο Ιράν καταγγέλλει ο ΠΟΥ

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας εκφράζει τη λύπη του που το Ινστιτούτο Παστέρ δεν μπορεί να λειτουργήσει

Πολυάριθμες επιθέσεις κατά υγειονομικών εγκαταστάσεων στο Ιράν καταγγέλλει ο ΠΟΥ
4 ΣΧΟΛΙΑ
Ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) κατήγγειλε σήμερα τις «πολυάριθμες επιθέσεις» εναντίον υγειονομικών εγκαταστάσεων στο Ιράν, από την έναρξη του πολέμου, εκφράζοντας τη λύπη του για το γεγονός πως το Ινστιτούτο Παστέρ αδυνατεί πλέον να λειτουργήσει.

Πλήγματα προκάλεσαν σοβαρές ζημιές σε αυτό το σημαντικό υγειονομικό κέντρο της Τεχεράνης, ανακοίνωσε χθες το ιρανικό υπουργείο Υγείας, κάνοντας λόγο για μία «απευθείας επίθεση εναντίον της παγκόσμιας υγειονομικούς ασφάλειας».

«Πολυάριθμες επιθέσεις εναντίον υποδομών υγείας»

«Πολυάριθμες επιθέσεις εναντίον υποδομών υγείας αναφέρθηκαν τις τελευταίες ημέρες» στην ιρανική πρωτεύουσα, «σε ένα πλαίσιο κλιμάκωσης της σύρραξης στη Μέση Ανατολή», έγραψε σε ανάρτησή του στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης Χ ο γενικός διευθυντής του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών, Τέντρος Αντάνομ Γκεμπρεγέσους.

Το Ινστιτούτο Παστέρ του Ιράν, μέλος του Διεθνούς Δικτύου Παστέρ, όμως χωρίς άμεση διασύνδεση με το ομώνυμο ινστιτούτο του Παρισιού, «αδυνατεί να συνεχίσει τις δραστηριότητές περίθαλψης», συμπλήρωσε.

Αυτό το κέντρο, που ιδρύθηκε το 1920, «εργάζεται για πάνω από έναν αιώνα σε πολλούς τομείς ιατρικής έρευνας» και «διαδραματίζει έναν σημαντικό ρόλο στην προστασία και την προώθηση της δημόσιας υγείας, ιδίως σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης», τονίζει ο επικεφαλής του ΠΟΥ.

Συνεχίζεται η παραγωγή εμβολίων και ορών

Σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Isna, η παραγωγή εμβολίων και ορών συνεχίζεται παρά τις ζημιές. «Κανένας από τους εργαζόμενούς δεν τραυματίστηκε», διευκρινίστηκε σε ανάρτηση στον λογαριασμό του στο Telegram.

Αμερικανο-ισραηλινά πλήγματα έπληξαν την Τρίτη μία από τις μεγαλύτερες φαρμακευτικές εταιρείες του Ιράν, που παράγει φάρμακα για την αντιμετώπιση του καρκίνου και αναισθητικά, σύμφωνα με την ιρανική κυβέρνηση.

Ο επικεφαλής του ΠΟΥ είπε επίσης πως το ψυχιατρικό νοσοκομείο Delaram Sina υπέστη σοβαρές ζημιές την Κυριακή έπειτα από έναν αεροπορικό βομβαρδισμό.

Η ιρανική Ερυθρά Ημισέληνος, όπως μετέδωσε το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Mehr, έκανε επίσης λόγο για ένα πλήγμα εναντίον ενός ερευνητικού κέντρου στον τομέα των λέιζερ και του πλάσματος του πανεπιστημίου Shahid Beheshti στην Τεχεράνη.

«Kόκκινη γραμμή του διεθνούς δικαίου»

Οι επιθέσεις εναντίον υγειονομικών εγκαταστάσεων, που προστατεύονται από τη Σύμβαση της Γενεύης, συνιστούν μια «κόκκινη γραμμή του διεθνούς δικαίου» και θεωρούνται «έγκλημα πολέμου», έγραψε σήμερα στο Χ ο οργανισμός.

Βάσει των τελευταίων στοιχείων, 307 υγειονομικές, ιατρικές και περίθαλψης έκτακτης ανάγκης εγκαταστάσεις υπέστησαν ζημιές από τον πόλεμο, που ξεκίνησε την 28η Φεβρουαρίου από ισραηλινό-αμερικανικά πλήγματα.
4 ΣΧΟΛΙΑ

Νέα εποχή στο Wellness Luxury Living

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης