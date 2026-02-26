Τηλεφωνική επικοινωνία της προέδρου του Μεξικού με τον Τραμπ μετά τον θάνατο του «Ελ Μέντσο»
ΚΟΣΜΟΣ
Μεξικό ΗΠΑ Κλαούδια Σέινμπαουμ Ντόναλντ Τραμπ

Τηλεφωνική επικοινωνία της προέδρου του Μεξικού με τον Τραμπ μετά τον θάνατο του «Ελ Μέντσο»

Οκτάλεπτη συνομιλία για τη στρατιωτική επιχείρηση κατά του καρτέλ Νέα Γενιά του Χαλίσκο – Τουλάχιστον 74 νεκροί στις συγκρούσεις

Τηλεφωνική επικοινωνία της προέδρου του Μεξικού με τον Τραμπ μετά τον θάνατο του «Ελ Μέντσο»
Η πρόεδρος του Μεξικού Κλαούδια Σέινμπαουμ ανακοίνωσε χθες Τετάρτη ότι είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, μετά τον θάνατο του ισχυρού βαρόνου των ναρκωτικών Νεμέσιο Οσεγκέρα, γνωστού ως «Ελ Μέντσο», κατά τη διάρκεια πολύνεκρης στρατιωτικής επιχείρησης την Κυριακή.

Η συνδιάλεξη διήρκεσε οκτώ λεπτά και πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα, όπως διευκρίνισε η Μεξικανή πρόεδρος σε συνέντευξη Τύπου. Προηγήθηκε ταραχώδης ημέρα, κατά την οποία μέλη του καρτέλ Καρτέλ Νέα Γενιά του Χαλίσκο πυρπόλησαν καταστήματα, απέκλεισαν δρόμους και συγκρούστηκαν με δυνάμεις ασφαλείας σε αντίποινα για τον θάνατο του αρχηγού τους.

«Σύντομη κλήση» για την επιχείρηση

Η Κλαούδια Σέινμπαουμ χαρακτήρισε την επικοινωνία «σύντομη κλήση για να συζητήσουμε πώς πάνε τα πράγματα (...) με ρώτησε τι γίνεται στο Μεξικό». Όπως ανέφερε, ενημέρωσε τον Αμερικανό πρόεδρο «πώς εξελισσόταν η επιχείρηση», υπογραμμίζοντας ότι αυτή πραγματοποιήθηκε χάρη και σε πληροφορίες που παρείχε η Ουάσιγκτον.

Στην ομιλία του για την «Κατάσταση της Ένωσης» προχθές Τρίτη, ο Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε ότι οι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών διαδραμάτισαν καθοριστικό ρόλο στον εντοπισμό του Νεμέσιο Οσεγκέρα από τον μεξικανικό στρατό.

Πολύνεκρη επιχείρηση και αντίποινα

Σύμφωνα με τις μεξικανικές αρχές, τουλάχιστον 27 μέλη των δυνάμεων ασφαλείας, 46 φερόμενοι ως κακοποιοί και τουλάχιστον ένας πολίτης σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια της επιχείρησης.

Η έκρηξη βίας σε διάφορες περιοχές της χώρας ώθησε τις αμερικανικές αρχές να εκδώσουν την Κυριακή οδηγία προς τους πολίτες τους που διαμένουν στο Μεξικό, καλώντας τους να αναζητήσουν καταφύγιο. Η προειδοποίηση ήρθη χθες Τετάρτη.

Μέχρι τον θάνατό του, η Ουάσιγκτον προσέφερε αμοιβή 15 εκατομμυρίων δολαρίων για πληροφορίες που θα οδηγούσαν στη σύλληψη του επικεφαλής του καρτέλ Νέα Γενιά του Χαλίσκο.

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Ασφάλιση Κατοικίας: Προστατεύοντας την περιουσία και την ψυχική σου ηρεμία

Με την ασφάλιση του σπιτιού σου έναντι των φυσικών καταστροφών προστατεύεις την περιουσία σου, τους αγαπημένους σου και τις πολύτιμες καθημερινές στιγμές σου, ενώ ταυτόχρονα εξασφαλίζεις την ηρεμία και την πολύτιμη στήριξη που μπορεί να χρειαστείς σε ώρα ανάγκης. 

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης