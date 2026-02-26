Τηλεφωνική επικοινωνία της προέδρου του Μεξικού με τον Τραμπ μετά τον θάνατο του «Ελ Μέντσο»
Τηλεφωνική επικοινωνία της προέδρου του Μεξικού με τον Τραμπ μετά τον θάνατο του «Ελ Μέντσο»
Οκτάλεπτη συνομιλία για τη στρατιωτική επιχείρηση κατά του καρτέλ Νέα Γενιά του Χαλίσκο – Τουλάχιστον 74 νεκροί στις συγκρούσεις
Η πρόεδρος του Μεξικού Κλαούδια Σέινμπαουμ ανακοίνωσε χθες Τετάρτη ότι είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, μετά τον θάνατο του ισχυρού βαρόνου των ναρκωτικών Νεμέσιο Οσεγκέρα, γνωστού ως «Ελ Μέντσο», κατά τη διάρκεια πολύνεκρης στρατιωτικής επιχείρησης την Κυριακή.
Η συνδιάλεξη διήρκεσε οκτώ λεπτά και πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα, όπως διευκρίνισε η Μεξικανή πρόεδρος σε συνέντευξη Τύπου. Προηγήθηκε ταραχώδης ημέρα, κατά την οποία μέλη του καρτέλ Καρτέλ Νέα Γενιά του Χαλίσκο πυρπόλησαν καταστήματα, απέκλεισαν δρόμους και συγκρούστηκαν με δυνάμεις ασφαλείας σε αντίποινα για τον θάνατο του αρχηγού τους.
Στην ομιλία του για την «Κατάσταση της Ένωσης» προχθές Τρίτη, ο Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε ότι οι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών διαδραμάτισαν καθοριστικό ρόλο στον εντοπισμό του Νεμέσιο Οσεγκέρα από τον μεξικανικό στρατό.
Η έκρηξη βίας σε διάφορες περιοχές της χώρας ώθησε τις αμερικανικές αρχές να εκδώσουν την Κυριακή οδηγία προς τους πολίτες τους που διαμένουν στο Μεξικό, καλώντας τους να αναζητήσουν καταφύγιο. Η προειδοποίηση ήρθη χθες Τετάρτη.
Μέχρι τον θάνατό του, η Ουάσιγκτον προσέφερε αμοιβή 15 εκατομμυρίων δολαρίων για πληροφορίες που θα οδηγούσαν στη σύλληψη του επικεφαλής του καρτέλ Νέα Γενιά του Χαλίσκο.
«Σύντομη κλήση» για την επιχείρησηΗ Κλαούδια Σέινμπαουμ χαρακτήρισε την επικοινωνία «σύντομη κλήση για να συζητήσουμε πώς πάνε τα πράγματα (...) με ρώτησε τι γίνεται στο Μεξικό». Όπως ανέφερε, ενημέρωσε τον Αμερικανό πρόεδρο «πώς εξελισσόταν η επιχείρηση», υπογραμμίζοντας ότι αυτή πραγματοποιήθηκε χάρη και σε πληροφορίες που παρείχε η Ουάσιγκτον.
Πολύνεκρη επιχείρηση και αντίποιναΣύμφωνα με τις μεξικανικές αρχές, τουλάχιστον 27 μέλη των δυνάμεων ασφαλείας, 46 φερόμενοι ως κακοποιοί και τουλάχιστον ένας πολίτης σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια της επιχείρησης.
