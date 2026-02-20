«Οχι» από το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ στους δασμούς Τραμπ: Ο πρόεδρος δεν έχει δικαίωμα να τους επιβάλει, «ντροπή» λέει ο ίδιος

Ο πρόεδρος, ο οποίος θα παραχωρήσει συνέντευξη Τύπου, λίγο πριν τις 20:00, δεν εξουσιοδοτείται από τον Νόμο περί Διεθνών Έκτακτων Οικονομικών Εξουσιών να επιβάλει σαρωτικούς δασμούς σε σχεδόν όλες τις χώρες του κόσμου - Με ψήφους 6-3 η απόφαση - «Έχω εφεδρικό σχέδιο», η πρώτη αντίδρασή του