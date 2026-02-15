Ειδική ομάδα ανακριτών που θα εξετάσει τις σχέσεις του Επστάιν με Γάλλους πολίτες, συγκροτεί το Παρίσι
Η συγκεκριμένη απόφαση έρχεται μετά την δημοσιοποίηση εγγράφων από τις αμερικανικές αρχές, που επεκτείνουν το κύκλο των γνωριμιών του Έπσταϊν και σε σημαντικές γαλλικές προσωπικότητες
Η εισαγγελία του Παρισιού ανακοίνωσε τη συγκρότηση ειδικής ομάδας ανακριτών προκειμένου να εξετάσει τα νέα στοιχεία που ενδέχεται να εμπλέκουν Γάλλους πολίτες στις εγκληματικές δραστηριότητες του Τζέφρι Έπσταϊν. Η ομάδα θα συνεργαστεί στενά με εισαγγελείς από την εθνική μονάδα οικονομικών εγκλημάτων και αστυνομικές αρχές, με στόχο την έναρξη ερευνών για κάθε ύποπτο έγκλημα που αφορά Γάλλους πολίτες, σύμφωνα με δηλώσεις του εισαγγελέα του Παρισιού.
Η συγκεκριμένη απόφαση έρχεται μετά την δημοσιοποίηση των εγγράφων από τις αμερικανικές αρχές, που επεκτείνουν το κύκλο των γνωριμιών του Έπσταϊν και σε σημαντικές γαλλικές προσωπικότητες. Ο εισαγγελέας του Παρισιού δήλωσε ότι η νέα ομάδα θα εξετάσει εις βάθος και την υπόθεση του πρώην ιδιοκτήτη πρακτορείου μοντέλων, Ζαν-Λυκ Μπρουνέλ, ο οποίος βρέθηκε νεκρός στο κελί του το 2022.
Η ομάδα σκοπεύει να «εξαγάγει κάθε στοιχείο που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί σε ένα νέο ερευνητικό πλαίσιο», σύμφωνα με την εισαγγελία.
Ο Ζαν-Λυκ Μπρουνέλ βρέθηκε νεκρός σε κελί της φυλακής στο Παρίσι το 2022, αφού είχε κατηγορηθεί για βιασμό ανηλίκων. Η υπόθεση εις βάρος του εγκαταλείφθηκε το 2023 μετά τον θάνατό του, χωρίς άλλες κατηγορίες να απαγγελθούν.
Οι εισαγγελείς ανέφεραν ότι η έρευνα αποκάλυψε ότι ο Μπρουνέλ ήταν «κοντινός φίλος του Τζέφρι Έπσταϊν» και είχε προσφέρει θέσεις εργασίας σε μοντέλα νεαρής ηλικίας από φτωχά κοινωνικά στρώματα.
Οι αρχές δήλωσαν ότι ο Μπρουνέλ είχε συμμετάσχει σε σεξουαλικές πράξεις με ανήλικα κορίτσια στις Ηνωμένες Πολιτείες, τις Παρθένες Νήσους των ΗΠΑ, το Παρίσι και τη Νότια Γαλλία.
Δέκα γυναίκες είχαν καταθέσει εναντίον του Μπρουνέλ, περιγράφοντας πώς είχαν υποχρεωθεί να πιούν αλκοόλ και είχαν υποστεί σεξουαλική βία, σύμφωνα με την εισαγγελία.
