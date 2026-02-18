Με το όπλο παρά πόδα Ισραήλ και Ιράν, όλοι «βλέπουν» αποτυχία των συνομιλιών για τα πυρηνικά της Τεχεράνης: Ο Νετανιάχου περιμένει το πράσινο φως από τον Τραμπ