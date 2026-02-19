«Κόλαση στη Γη»: Πόλη στο Περού... κρέμεται από τα 5.000 μέτρα, πνίγεται στα σκουπίδια και το αλκοόλ και οι κάτοικοι οπλοφορούν και πυροβολούν αδιακρίτως

Ιταλός influencer που επισκέπτεται επικίνδυνα μέρη περιγράφει την πόλη Λα Ρινκονάδα στο Περού, που θεωρείται ο υψηλότερος μόνιμος οικισμός στον κόσμο

Σε συνέντευξή του, ο Ιταλός δημιουργός περιεχομένουαναφέρθηκε σε ένα από τα πιο προβεβλημένα -και, όπως λέει, πιο δύσκολα- βίντεο του καναλιού του: την επίσκεψή του στηστο Περού , που θεωρείται ο υψηλότερος μόνιμος οικισμός στον κόσμο, σε υψόμετρο περίπου 5.100 μέτρων.Η πόλη βρίσκεται στην περιοχή Πούνο, κοντά στην επαρχία Ανάνεα, και η ύπαρξή της συνδέεται αποκλειστικά με την εξόρυξη χρυσού. Πρόκειται, όπως περιγράφεται, για έναν οικισμό που αναπτύχθηκε γύρω από την εξορυκτική δραστηριότητα και λειτουργεί με δικούς του κανόνες.Ο ίδιος ο Zazza, που έχει επισκεφθεί ορισμένες από τις πιο επικίνδυνες περιοχές του κόσμου, δήλωσε ότι «αν φανταστώ την κόλαση στη γη, έτσι μοιάζει», υπογραμμίζοντας την έντονη εντύπωση που του προκάλεσε το μέρος.Η Λα Ρινκονάδα προσελκύει διεθνή προσοχή λόγω του υψομέτρου της, όμως αυτό αποτελεί και την πρώτη μεγάλη δυσκολία για όποιον φτάνει εκεί. Το οξυγόνο είναι αισθητά λιγότερο και η προσαρμογή δεν είναι εύκολη. Το υψομετρικό σύνδρομο εμφανίζεται συχνά σε επισκέπτες και νεοαφιχθέντες εργάτες, ενώ σε μόνιμους κατοίκους που εκτίθενται για χρόνια έχουν μελετηθεί προβλήματα που σχετίζονται με τη χρόνια υποξία.Παράλληλα, η αστική ανάπτυξη της πόλης χαρακτηρίζεται ως χαοτική και επιταχυνόμενη, στο πλαίσιο μιας σύγχρονης «πυρετώδους» αναζήτησης χρυσού. Για δεκαετίες, σύμφωνα με την περιγραφή, συσσωρεύτηκαν ελλείψεις σε βασικές υπηρεσίες. Σε ένα τοπίο από λάσπη, πάγο και απορρίμματα, η καθημερινότητα οργανώνεται γύρω από μια εξορυκτική οικονομία που σε μεγάλο βαθμό κινείται στην άτυπη σφαίρα.Ο Zazza περιέγραψε το έδαφος ως «φτιαγμένο αποκλειστικά από πλαστικά μπουκάλια», τη συνεχή βροχή που βαραίνει τη λάσπη και μια γενικότερη αίσθηση εγκατάλειψης. «Φαίνεται πολύ πιο όμορφο απ’ ό,τι είναι, είναι απόλυτη αθλιότητα» ανέφερε, προσθέτοντας: «Δεν θέλω να προσβάλω κανέναν, αλλά είναι αυτό που είναι… μίζερο». Μίλησε για ανθρώπους με κατεστραμμένα χέρια από το σπάσιμο πέτρας «με άλλη πέτρα», για εξαντλημένα, βρώμικα και άρρωστα σώματα και για βλέμματα που, όπως είπε, του έδιναν το μήνυμα «δεν σε θέλουμε εδώ».Δεύτερος βασικός άξονας της αφήγησής του ήταν η ανασφάλεια. Όπως υποστήριξε, η πόλη δεν έχει τουρισμό («κανέναν, κανέναν»), ενώ έκανε λόγο για ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα αλκοολισμού, εκφράζοντας την προσωπική του εντύπωση ότι «το 99% είναι μεθυσμένοι».Σύμφωνα με όσα ανέφερε ότι είδε και άκουσε επιτόπου, πολλοί κυκλοφορούν οπλισμένοι, ντυμένοι με παρόμοιο τρόπο και με καλυμμένα πρόσωπα, ενώ -όπως είπε- υπάρχουν «τέσσερις αστυνομικοί σε μια πόλη 60.000 κατοίκων». Σε αυτό το πλαίσιο, ισχυρίστηκε ότι «κάθε βράδυ υπάρχουν πυροβολισμοί» λόγω καβγάδων και ληστειών σε ορυχεία.

Ανέφερε επίσης ότι στο βίντεό του εμφανίζεται πινακίδα που προειδοποιεί ρητά για τον κίνδυνο στάσης σε συγκεκριμένη περιοχή. Προχώρησε ακόμη παραπέρα, υποστηρίζοντας ότι ορισμένες μεταλλευτικές εταιρείες «προσλαμβάνουν ελεύθερους σκοπευτές» για να φυλάσσουν τις εισόδους τη νύχτα και να πυροβολούν σε περίπτωση ύποπτης παρουσίας.



Οι πιο ευαίσθητοι ισχυρισμοί Στο πιο λεπτό σημείο της μαρτυρίας του, ο Zazza δήλωσε ότι αρχικά σχεδίαζε να καταγράψει και περιστατικά σεξουαλικής εκμετάλλευσης που, όπως υποστήριξε, συμβαίνουν στην περιοχή, ακόμη και με ανήλικους. Ανέφερε ότι προσπάθησε να μπει σε κλαμπ το απόγευμα αλλά δεν του επετράπη η είσοδος και ότι η παραμονή του εκεί, δεδομένης της φυσικής του κατάστασης και του κλίματος ανασφάλειας, θα ήταν ριψοκίνδυνη. «Ήξερα ότι είτε δεν θα κατέγραφα τίποτα είτε κυριολεκτικά θα με σκότωναν», δήλωσε.



Ο ίδιος κατέληξε λέγοντας στο The Wild Project ότι σε άλλες επικίνδυνες γειτονιές «τουλάχιστον το περιβάλλον δεν θέλει να σε σκοτώσει», ενώ στη Λα Ρινκονάδα «είναι το ίδιο το περιβάλλον» που σε ωθεί στα όριά σου. «Ήταν το πιο σκληρό γύρισμα της ζωής μου», είπε χαρακτηριστικά.



Στα σχόλια του κοινού, η εμπειρία του περιγράφηκε με παρόμοιο τόνο. Ένας χρήστης έγραψε ότι «ο Zazza έχει τον πιο αγχωμένο φύλακα άγγελο στην ιστορία», ενώ άλλος συνόψισε την εντύπωση με μια φράση που αποτυπώνει την αντίφαση της πόλης: «Η πόλη που βρίσκεται πιο κοντά στον ουρανό είναι εκείνη που μοιάζει περισσότερο με την κόλαση».