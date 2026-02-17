Έρευνα της ΕΕ σε βάρος της Shein για τις κούκλες του σεξ με παιδικά χαρακτηριστικά
ΚΟΣΜΟΣ
Ευρωπαϊκή Ένωση Shein Κούκλες

Έρευνα της ΕΕ σε βάρος της Shein για τις κούκλες του σεξ με παιδικά χαρακτηριστικά

Εκτός από την πώληση παράνομων προϊόντων, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, λέει πως στοχοθετεί επίσης τις «εθιστικές» πλευρές της κινεζικής προέλευσης πλατφόρμας, η οποία έχει πλέον την έδρα της στη Σιγκαπούρη, καθώς και την έλλειψη διαφάνειας του αλγορίθμου που χρησιμοποιεί

Έρευνα της ΕΕ σε βάρος της Shein για τις κούκλες του σεξ με παιδικά χαρακτηριστικά
Η Ευρωπαϊκή Ένωση άρχισε σήμερα έρευνα κατά της Shein για την υπόθεση με τις κούκλες του σεξ με παιδικά χαρακτηριστικά που πωλούνταν στον ιστότοπό της, θεωρώντας την εν λόγω πλατφόρμα ηλεκτρονικού εμπορίου ύποπτη για πολλές παραβιάσεις των κανονισμών της, οι οποίες ενδέχεται να της κοστίσουν μεγάλα πρόστιμα.

Εκτός από την πώληση παράνομων προϊόντων, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία έχει αναλάβει αυτή την έρευνα, λέει πως στοχοθετεί επίσης τις «εθιστικές» πλευρές της κινεζικής προέλευσης πλατφόρμας, η οποία έχει πλέον την έδρα της στη Σιγκαπούρη, καθώς και την έλλειψη διαφάνειας του αλγορίθμου που χρησιμοποιεί για να συνιστά προϊόντα στους χρήστες.

Οι ελλείψεις αυτές, αν επιβεβαιωθούν από τις έρευνες της Επιτροπής, αποτελούν παραβιάσεις του ευρωπαϊκού νόμου για τις ψηφιακές υπηρεσίες (DSA), οι οποίες θα μπορούσαν θεωρητικά να κοστίσουν στη Shein βαριά πρόστιμα (έως και το 6% του ετήσιου τζίρου της).

Ο DSA είναι μια ισχυρή νομοθεσία της ΕΕ που υποχρεώνει τις πλατφόρμες στο Ίντερνετ να λαμβάνουν μέτρα για να προστατεύουν τους χρήστες τους από παράνομα και/ή επικίνδυνα περιεχόμενα και προϊόντα. Οι πιο μεγάλες απ' αυτές τις πλατφόρμες, μια κατηγορία στην οποία ανήκει η Shein, υπόκεινται εξάλλου σε καθεστώς ενισχυμένων κανόνων και ελέγχων.

«Αντιμετωπίζουμε με μεγάλη σοβαρότητα τις υποχρεώσεις μας βάσει του DSA. Ανέκαθεν συνεργαζόμασταν πλήρως με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε σε όλη τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο εκπρόσωπος της Shein.

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Η φιλοσοφία μάθησης που αξιοποιεί το λάθος και την ψηφιακή εξέλιξη

Πάντοτε στην πρωτοπορία, τα Εκπαιδευτήρια Καίσαρη αναζητούν τρόπους που προάγουν την ουσιαστική μάθηση και τη βαθιά κατανόηση. Και για να το πετύχουν αξιοποιούν τα τελευταία χρόνια την ψηφιακή τεχνολογία και το λάθος ως εργαλείο μάθησης.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης