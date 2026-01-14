Με το νέο της προϊόν, η NN Hellas προσφέρει σιγουριά σε εσένα και στα αγαπημένα σου πρόσωπα.
Στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο η Shein για την πώληση παράνομων και μη ασφαλών προϊόντων
Η συμμόρφωση με το ευρωπαϊκό δίκαιο δεν είναι προαιρετική για όσους θέλουν να δραστηριοποιούνται στην ενιαία αγορά, τόνισε η πρόεδρος της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών
Στις 27 Ιανουαρίου, εκπρόσωποι του διαδικτυακού κολοσσού λιανικής Shein θα συμμετάσχουν σε συζήτηση με την Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών του Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, με αντικείμενο την αντιμετώπιση της διάδοσης παράνομων και επικίνδυνων προϊόντων στο διαδίκτυο.
Πρόκειται για την τρίτη φορά που η Shein καλείται να παρουσιαστεί ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής (IMCO), η οποία τους τελευταίους μήνες έχει διοργανώσει σειρά ανταλλαγών απόψεων σχετικά με τη συμμόρφωση των διαδικτυακών αγορών με τους κανόνες ασφάλειας προϊόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Η πρόεδρος της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών, Anna Cavazzini σχολίασε την επιβεβαίωση της συμμετοχής της εταιρείας, τονίζοντας ότι «η Shein απάντησε τελικά στους Ευρωπαίους νομοθέτες και θα εμφανιστεί ενώπιον της επιτροπής, έπειτα από επανειλημμένες ανταλλαγές ηλεκτρονικών μηνυμάτων».
Όπως υπογράμμισε, «η συμμόρφωση με το ευρωπαϊκό δίκαιο δεν είναι προαιρετική για όσους θέλουν να δραστηριοποιούνται στην ενιαία αγορά», σημειώνοντας ότι αυτό ισχύει και για τις πλατφόρμες ηλεκτρονικού εμπορίου που, όπως είπε, διοχετεύουν συστηματικά στην ευρωπαϊκή αγορά παράνομα και μη ασφαλή προϊόντα.
Σύμφωνα με την ίδια, κατά τη συνεδρίαση του Ιανουαρίου οι ευρωβουλευτές θα έχουν τη δυνατότητα να εξετάσουν διεξοδικά τόσο τις ενέργειες επιβολής της νομοθεσίας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσο και τη συμπεριφορά μεγάλων διαδικτυακών αγορών, υπό το φως και των πρόσφατων σκανδάλων που αφορούν τη Shein.
Υπενθυμίζεται ότι στις 26 Νοεμβρίου 2025 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε ψήφισμα για το επείγον ζήτημα της διάθεσης παράνομων και επικίνδυνων προϊόντων σε καταναλωτές της ΕΕ μέσω πλατφορμών ηλεκτρονικού εμπορίου, με ιδιαίτερη αναφορά σε αγορές εκτός ΕΕ όπως η Shein, η Temu, η AliExpress και η Wish. Το ψήφισμα αποτέλεσε απάντηση σε υπόθεση που προκάλεσε αντιδράσεις στη Γαλλία, σχετικά με την πώληση διαδικτυακά αντικειμένων όπως παιδικές σεξουαλικές κούκλες και όπλα, αναδεικνύοντας, σύμφωνα με το Κοινοβούλιο, συστημικές αδυναμίες στην εποπτεία των πλατφορμών και ανεπαρκείς μηχανισμούς πρόληψης.
