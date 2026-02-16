Ανοίγει πλήρως στο κοινό η Πλατεία της Βασιλικής του Αγίου Πέτρου, διπλασιάζεται η καφετέρια και έρχεται σύστημα κρατήσεων σε πραγματικό χρόνο

Οι αλλαγές περιλαμβάνονται στις πρωτοβουλίες που σηματοδοτούν φέτος την 400ή επέτειο από τα εγκαίνια της Βασιλικής του Αγίου Πέτρου

Βασιλικής του Αγίου Πέτρου θα είναι σύντομα προσβάσιμη στο κοινό, το οποίο θα μπορεί να επισκεφθεί εκεί νέους χώρους όπως και να απολαύσει έναν καφέ, ανακοίνωσε σήμερα το



Οι αλλαγές αυτές, η ημερομηνία των οποίων δεν έχει ανακοινωθεί, περιλαμβάνονται στις πρωτοβουλίες που σηματοδοτούν φέτος την 400ή επέτειο από τα εγκαίνια της Βασιλικής του Αγίου Πέτρου, που είναι η μεγαλύτερη εκκλησία στον κόσμο και το παγκόσμιο κέντρο του καθολικισμού.



καφετέρια θα διπλασιάσει την επιφάνειά της για να εκτείνεται σε 100 τ.μ.



Το Βατικανό είχε προσπαθήσει παλαιότερα να υποβαθμίσει τις πληροφορίες που έκαναν λόγο για μια καφετέρια στην πλατεία, οι οποίες είχαν προκαλέσει έντονη δημόσια συζήτηση ως προς την ενδεχόμενη εμπορευματοποίηση ενός ιερού χώρου.



Εκθέσεις θα διοργανώνονται επίσης στον χώρο αυτό, αφιερωμένες στην ιστορία, την κατασκευή και τη συντήρηση της εκκλησίας.







Το Βατικανό ανακοίνωσε επίσης την εφαρμογή ενός νέου συστήματος κρατήσεων σε πραγματικό χρόνο για την πρόσβαση στη Βασιλική, το οποίο θα είναι συνδεδεμένο με ένα δίκτυο αισθητήρων που επιβλέπουν τον αριθμό των ανθρώπων που βρίσκονται στο εσωτερικό.



Δημιούργησε επίσης μια νέα εφαρμογή για να παρακολουθούν οι ενδιαφερόμενοι τις λειτουργίες που τελούνται στη Βασιλική, με διαλέξεις, τραγούδια και ταυτόχρονη μετάφραση των εορτασμών σε 60 γλώσσες.



Κλείσιμο μέτρα ασφαλείας, ο καρδινάλιος Γκαμπέτι δήλωσε ότι το Βατικανό εντείνει την προστασία εντός της Βασιλικής του Αγίου Πέτρου μετά τις πρόσφατες πράξεις βανδαλισμού, αλλά θέλει να αποφύγει τη «στρατιωτικοποίηση» μιας από τις πιο επισκέψιμες εκκλησίες στον κόσμο.



Δήλωσε ότι περισσότεροι από 20 εκατομμύρια άνθρωποι επισκέφθηκαν τη Βασιλική τον τελευταίο χρόνο και ότι τα πρόσφατα περιστατικά ήταν «πολύ περιορισμένα» σε σύγκριση με τον συνολικό όγκο των επισκεπτών.



«Σκεφτόμαστε, και τώρα θα κάνουμε κάτι, για την περαιτέρω προστασία ορισμένων χώρων», τόνισε στη συνέντευξη Τύπου.



Οι επισκέπτες ελέγχονται επί του παρόντος πριν από την είσοδό τους, ενώ 40 έως 60 άτομα παρέχουν διακριτική ασφάλεια στο εσωτερικό. Ο Γκαμπέτι δήλωσε ότι τα νέα μέτρα θα είναι διακριτικά.



«Αναρωτηθήκαμε ποιο θα είναι το όριο στο οποίο θα πρέπει να πάμε στην προστασία, ή στη στρατιωτικοποίηση για να διαχειριζόμαστε τα πάντα, να ελέγχουμε τα πάντα», είπε.



«Θεωρούμε ότι θα πρέπει να παραμείνει ένας χώρος που αφήνει στους ανθρώπους που εισέρχονται στη Βασιλική μια γεύση ελευθερίας, ώστε να μην μπορούν να ξεπεραστούν ορισμένα όρια».



Στη Βασιλική του Αγίου Πέτρου, η οποία βρίσκεται μέσα στην Πόλη του Βατικανού, του μικρότερου κράτους στον κόσμο, υπάρχει ο τάφος του Αποστόλου Πέτρου, ενός από τους 12 μαθητές του Ιησού Χριστού, που θεωρείται ως ο πρώτος πάπας.



Ο θεμέλιος λίθος της Βασιλικής, που αντικατέστησε μια αρχαία εκκλησία, τέθηκε από τον πάπα Ιούλιο Β΄ το 1506 και η Βασιλική καθαγιάστηκε το 1626.