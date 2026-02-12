Το πρόγραμμα αφορά εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα και αποτελεί σημαντικό εργαλείο επαγγελματικής ενίσχυσης.
Έφοδος της βελγικής αστυνομίας στην Κομισιόν για υπόθεση πώλησης ακινήτων 900 εκατ. ευρώ
Έλεγχοι της βελγικής αστυνομίας για πιθανές παρατυπίες σε συμφωνία 900 εκατ. ευρώ που αφορά 23 κτίρια της ΕΕ
Έρευνες πραγματοποίησε το πρωί της Πέμπτης η βελγική αστυνομία σε εγκαταστάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στις Βρυξέλλες, στο πλαίσιο έρευνας για πιθανές παρατυπίες στην πώληση ακινήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με πρόσωπα που γνωρίζουν την επιχείρηση.
Σύμφωνα με τους Financial Times, οι έρευνες πραγματοποιήθηκαν σε διαφορετικά κτίρια της Κομισιόν, μεταξύ των οποίων και στο τμήμα προϋπολογισμού, και συνδέονται με πωλήσεις ακινήτων της ΕΕ που πραγματοποιήθηκαν κατά την προηγούμενη θητεία της Επιτροπής, όταν επίτροπος Προϋπολογισμού ήταν ο Γιοχάνες Χαν. Ο Χαν ήταν υπεύθυνος για τη διαχείριση του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού ύψους 1 τρισ. ευρώ έως το 2024 και μετά τη λήξη της θητείας του διορίστηκε ειδικός απεσταλμένος της ΕΕ για την Κύπρο.
Η έρευνα διενεργείται από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και αφορά 23 κτίρια που αγοράστηκαν το 2024 από το βελγικό κρατικό επενδυτικό ταμείο SFPIM έναντι 900 εκατ. ευρώ. Την περίοδο της συμφωνίας η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε δηλώσει ότι η διαδικασία πώλησης έγινε μέσω διαγωνισμού και σύμφωνα με τον δημοσιονομικό κανονισμό της ΕΕ.
Εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, η Τίνε Χόλεβουτ, επιβεβαίωσε ότι «διεξάγονται δραστηριότητες συλλογής αποδεικτικών στοιχείων στο πλαίσιο εν εξελίξει έρευνας», προσθέτοντας ότι «δεν μπορεί να κοινοποιηθεί τίποτε περαιτέρω σε αυτό το στάδιο, ώστε να μην τεθεί σε κίνδυνο η διαδικασία και το αποτέλεσμά της».
Η OLAF, η ευρωπαϊκή υπηρεσία καταπολέμησης της απάτης, αρνήθηκε να σχολιάσει, όπως και η ομοσπονδιακή αστυνομία του Βελγίου. Παράλληλα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το SFPIM και ο Γιοχάνες Χαν δεν απάντησαν άμεσα σε αιτήματα για σχόλιο.
Πηγές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αναφέρουν πως η Κομισιόν είναι ενήμερη «για την έρευνα που διεξάγει η EPPO σχετικά με την πώληση 23 κτιρίων της Επιτροπής στο βελγικό κράτος το 2024. Η Κομισιόν είναι προσηλωμένη στη διαφάνεια και τη λογοδοσία και θα συνεργαστεί πλήρως με την EPPO και τις αρμόδιες βελγικές αρχές σε αυτό το θέμα, παρέχοντας όλες τις πληροφορίες και τη βοήθεια που απαιτούνται για να διασφαλιστεί η διεξαγωγή διεξοδικής και ανεξάρτητης έρευνας».
«Όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η πώληση των κτιρίων πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τις καθιερωμένες διαδικασίες και πρωτόκολλα, και είμαστε βέβαιοι ότι η διαδικασία διεξήχθη με τρόπο σύμφωνο με τους κανόνες. Δεδομένου ότι η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη, δεν είμαστε σε θέση να κάνουμε περαιτέρω σχόλια», σημειώνουν οι ίδιες πηγές.
