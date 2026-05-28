Εννιάχρονος βρέθηκε κλειδωμένος σε ντουλάπα σπιτιού στη Γαλλία: Τον έβγαλα από την κόλαση, λέει η γειτόνισσα που τον έσωσε
Ο 9χρονος ευχαρίστησε την γειτόνισσα δίνοντάς της μια ζωγραφία - Ο πατριός οδηγήθηκε στη φυλακή και η μητέρα θα καταθέσει - Κάτοικος της περιοχής δήλωσε πως το παιδί είχε γεμίσει ψύλλους
Συγκλονισμένη είναι η γαλλική κοινή γνώμη μετά την αποκάλυψη πως 9χρονος ζούσε σε μία ντουλάπα του σπιτιού χωρίς νερό και φως στο Μεριντόλ. Ο Τεό διασώθηκε αφού η γειτόνισσα ειδοποίησε την αστυνομία.
Το παιδάκι βρισκόταν συνεχώς σε μία ντουλάπα 4 τ.μ. υπό την συνεχή παρακολούθηση μίας κάμερας. Η γειτόνισσα της οικογένειας, Σαντρίν, τηλεφώνησε στην αστυνομία αφότου συνάντησε τον πατριό του Τεό μαζί με τα άλλα τρία παιδιά του σπιτιού: «Εκείνη την Παρασκευή, είδα τον πατριό να φεύγει με τα τρία παιδιά. Παρατήρησα ότι ο Τεό δεν ήταν εκεί και τα παιδιά είπαν ότι πήγαιναν να δουν τη μαμά τους στο μαιευτήριο. Για μένα, αυτή ήταν η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι» είπε η Σαντρίν.
Σύμφωνα με το bfmtv.com, η μητέρα της οικογένειας, είχε πει πως ο Τεό «ήταν τιμωρημένος, στο δωμάτιό του». Αλλά η γειτόνισσα «είχα ακούσει ότι ήταν κλειδωμένος, με μια κάμερα που τον παρακολουθούσε συνεχώς».
Οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο αντίκρισαν τον Τεό υποσιτισμένο, να βρίσκεται κουλουριασμένος μέσα στην ντουλάπα. «Για τους αστυνομικούς, ήταν πολύ, πολύ δύσκολο (...) αυτή η εικόνα του Τεό στο πάτωμα, σε εμβρυακή στάση, επειδή η ντουλάπα ήταν τόσο γεμάτη που δεν είχε χώρο να τεντώσει τα πόδια του», ανέφερε ακόμη η Σαντρίν.
«Περνούσε ολόκληρες μέρες εκεί μέσα. Όταν μου τον έφεραν οι αστυνομικοί, διψούσε, ήταν ιδρωμένος από τη ζέστη στην ντουλάπα που δεν αερίζεται», πρόσθεσε. Για να ευχαριστήσει την Σαντρίν, ο Τεό της έφτιαξε μια ζωγραφιά. «Νιώθω ότι τον έβγαλα από αυτή την κόλαση», δήλωσε.
Ο Μπρούνο, ένας άλλος κάτοικος της περιοχής, πολύ συγκινημένος, επέμεινε στη διάσωση. «Έκλαψα. Τον έβγαλαν έξω, ήταν γεμάτος ψύλλους. Φαινόταν σαν να μην είχε φάει εδώ και έξι μήνες», είπε ο Μπρούνο, κάτοικος της περιοχής.
Ο 9χρονος μπήκε σε ίδρυμα στην Αβινιόν. Ο πατριός του τέθηκε σε προσωρινή κράτηση και ξεκίνησε έρευνα, η οποία ανατέθηκε στην εισαγγελία της Αβινιόν, για «στέρηση φροντίδας και τροφής». Η μητέρα του, από την πλευρά της, παραμένει νοσηλευόμενη μετά τον τοκετό και αναμένεται να καταθέσει.
