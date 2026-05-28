Οι υψηλές θερμοκρασίες «γονατίζουν» τους παίκτες στο Roland Garros: Με πάγο και βρεγμένες πετσέτες προσπαθούν να δροσιστούν
«Η πορεία στο τουρνουά θα κριθεί από το ποιος θα προσαρμοστεί καλύτερα στις απαιτητικές συνθήκες» τονίζουν αθλήτριες - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Οι υψηλές θερμοκρασίες που επικρατούν στην έναρξη του φετινού Roland Garros έχουν προσθέσει έναν ακόμη βαθμό δυσκολίας για τους τενίστες, με αθλήτριες όπως η Ίγκα Σφιόντεκ και η Ελίνα Σβιτολίνα να τονίζουν ότι η πορεία στο τουρνουά θα κριθεί από το ποιος θα προσαρμοστεί καλύτερα στις απαιτητικές συνθήκες.
Όπως συμβαίνει σε μεγάλο μέρος της Δυτικής Ευρώπης, η Γαλλία βιώνει ασυνήθιστα υψηλές θερμοκρασίες για τον Μάιο, με τον υδράργυρο να ξεπερνά τους 33 βαθμούς Κελσίου στο Παρίσι και τον καυτό ήλιο να επηρεάζει αισθητά τα χωμάτινα κορτ του Roland Garros κατά τις πρώτες ημέρες της διοργάνωσης.
Παρότι οι συνθήκες δεν θυμίζουν την αποπνικτική ζέστη που συναντούν συχνά οι αθλητές στο Australian Open τον Ιανουάριο, οι υψηλές θερμοκρασίες έχουν αυξήσει τις απαιτήσεις στη διαχείριση δυνάμεων και στη σωστή επιλογή χτυπημάτων.
Νόβακ Τζόκοβιτς:
It’s officially that hot in Paris ☀️— TNT Sports (@tntsports) May 27, 2026
Novak Djokovic asked for an ice bag during his match, only for the ball kid to realise every bag in the freeze had already melted 🫠 pic.twitter.com/GSMeeeWjv1
Η χρυσή Ολυμπιονίκης του Τόκιο, Μπελίντα Μπέντσιτς, ανέφερε από την πλευρά της ότι οι συγκεκριμένες συνθήκες ταιριάζουν ιδανικά στο παιχνίδι της, μετά τη νίκη της επί της Αμερικανίδας Κάτι ΜακΝάλι με 6-4, 6-0 και την πρόκρισή της στον τρίτο γύρο για πρώτη φορά από το 2022.
«Η μπάλα φεύγει πιο γρήγορα και εγώ αγαπώ τη ζέστη. Δεν μου αρέσει να παίζω όταν κάνει κρύο, υγρασία και αέρα», δήλωσε η Ελβετίδα. «Βέβαια, εγώ δεν παίζω αγώνες τεσσεράμισι ωρών όπως οι άνδρες. Τους συμπονώ πραγματικά. Όμως για το δικό μου παιχνίδι αυτές οι συνθήκες είναι ιδανικές», πρόσθεσε.
Στο φετινό τουρνουά, αρκετά σετ στους αγώνες των ανδρών ολοκληρώθηκαν ασυνήθιστα γρήγορα, με τον Αμερικανό Λέρνερ Τιέν να εκτιμά ότι αυτό συνδέεται τόσο με την ταχύτητα του παιχνιδιού όσο και με τη διαχείριση ενέργειας από τους αθλητές.
«Πιστεύω ότι σε κάποια από αυτά τα γρήγορα σετ, ένας παίκτης ξεκινά πολύ δυνατά και ο άλλος ίσως αφήνει το σετ να χαθεί για να κρατήσει δυνάμεις», ανέφερε.
Η Ίγκα Σφιόντεκ, κάτοχος τεσσάρων τίτλων στο Roland Garros και ένα από τα μεγάλα φαβορί της φετινής διοργάνωσης, υποστήριξε ότι οι καιρικές συνθήκες διαφέρουν αισθητά από άλλες χρονιές και εκτίμησε ότι θα αλλάξουν ξανά όσο το τουρνουά πλησιάζει προς την τελική του φάση.
«Συνήθως ο καιρός εδώ είναι τελείως διαφορετικός, αλλά αυτό δεν έχει σημασία. Πιστεύω ότι οι συνθήκες θα αλλάξουν στο δεύτερο μέρος του τουρνουά» είπε η Πολωνή τενίστρια. «Νομίζω πως αυτή η διοργάνωση θα κριθεί από το ποιος θα καταφέρει να διαχειριστεί καλύτερα όλες αυτές τις διαφορετικές συνθήκες».
Φωτογραφίες από θεατές που προσπαθούν να δροσιστούν κατά τη διάρκεια του τουρνούα:
Σημειώνεται ότι ιστορικά ρεκόρ θερμοκρασίας καταρρίπτονται σε ολόκληρη την Ευρώπη, καθώς μεγάλα τμήματα της ηπείρου πλήττονται από έντονο κύμα καύσωνα που έφτασε ασυνήθιστα νωρίς μέσα στη χρονιά.
Σύμφωνα με τις προβλέψεις, σήμερα και αύριο αναμένεται μικρή αποκλιμάκωση, με τις θερμοκρασίες να παραμένουν μεν υψηλές, αλλά σε ελαφρώς χαμηλότερα επίπεδα. Παράλληλα, υπάρχουν προειδοποιήσεις για καταιγίδες σε περιοχές της Βρετανίας και της Γαλλίας και για χαλαζοπτώσεις στην Ιταλία.
Στη Γαλλία, η μετεωρολογική υπηρεσία χαρακτήρισε τον καύσωνα «πρωτοφανή» για την εποχή, ενώ η Δευτέρα ήταν η θερμότερη ημέρα Μαΐου που έχει καταγραφεί ποτέ στη χώρα.
Γιανίκ Σίνερ:
🪭🪭🪭 Ni un ventilador va a poder arreglar esto para Sinner#RolandGarros pic.twitter.com/QXiOkKLGsb— Eurosport.es (@Eurosport_ES) May 28, 2026
Even the World No.1 , Jannik Sinner, is starting to feel the heat! 🥵— Stan Sport (@StanSportAU) May 28, 2026
↳ Roland-Garros. Every Match. Live & On Demand. Centre Court in 4K.#StanSportAU #RolandGarros pic.twitter.com/W9ZcaMbtCw
