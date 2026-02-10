Δεν το παρατάει η Paramount για τη Warner Bros: Προσφέρει $2,8 δισ. για να «σπάσει» τη συμφωνία με Netflix
Δεν το παρατάει η Paramount για τη Warner Bros: Προσφέρει $2,8 δισ. για να «σπάσει» τη συμφωνία με Netflix
Η Paramount δεσμεύτηκε ότι θα καλύψει και 1,5 δισ. δολάρια σε κόστη που σχετίζονται με την αναχρηματοδότηση του χρέους της Warner Bros
Δεν τα παρατάει η Paramount στο «παιχνίδι εξαγοράς» της Warner Bros. Discovery, παρά το γεγονός πως η Netflix δείχνει να έχει αποκτήσει προβάδισμα για να κλείσει το συγκεκριμένο deal. Έτσι, σε μια προσπάθεια να πείσει τους μετόχους να στηρίξουν τη δική της προσφορά έναντι της ανταγωνιστικής πρότασης που έχει καταθέσει η Netflix, η Paramount ανακοίνωσε την Τρίτη ότι θα καταβάλει το ποσό των 2,8 δισ. δολαρίων ως τέλος ακύρωσης, το οποίο η Warner Bros θα υποχρεωθεί να πληρώσει στη Netflix εάν «σπάσει» το ήδη συμφωνημένο - σε επίπεδο εταιρειών - deal με τον κολοσσό του streaming.
Παράλληλα, η Paramount δεσμεύτηκε ότι θα καλύψει και 1,5 δισ. δολάρια σε κόστη που σχετίζονται με την αναχρηματοδότηση του χρέους της Warner Bros.
Για να υπογραμμίσει την πεποίθησή της ότι θα εξασφαλίσει ταχεία ρυθμιστική έγκριση για την πρότασή της, η Paramount ανακοίνωσε ότι θα καταβάλλει στους μετόχους της Warner Bros. ένα «κυλιόμενο τέλος» (ticking fee) ύψους 25 σεντς ανά μετοχή για κάθε τρίμηνο κατά το οποίο η συναλλαγή δεν θα έχει ολοκληρωθεί μετά τις 31 Δεκεμβρίου.
Η Paramount επιδιώκει, με επιθετικό τρόπο (απευθείας στους μετόχους) την εξαγορά της Warner Bros εδώ και μήνες. Η εταιρεία παραγωγής κινηματογραφικού και τηλεοπτικού περιεχομένου, με επικεφαλής τον Ντέιβιντ Έλισον, αιφνιδιάστηκε όταν το διοικητικό συμβούλιο της Warner συμφώνησε να πουλήσει τα στούντιό της και την υπηρεσία streaming HBO Max στη Netflix έναντι 27,75 δολαρίων ανά μετοχή, αποτιμώντας τη συμφωνία συνολικά στα 82,7 δισ. δολάρια.
Η Paramount ανέφερε επίσης ότι έχει ανταποκριθεί σε δεύτερο αίτημα παροχής πληροφοριών από το Υπουργείο Δικαιοσύνης σχετικά με την προσφορά της, εξέλιξη που ενεργοποιεί περίοδο 10 ημερών εντός της οποίας οι ρυθμιστικές αρχές οφείλουν να απαντήσουν.
Η απόδειξη ότι διαθέτει πλεονέκτημα έναντι των ρυθμιστικών αρχών αποτελεί κεντρικό στοιχείο της στρατηγικής της Paramount για να ανακόψει τη σχεδιαζόμενη εξαγορά των στούντιο και των δραστηριοτήτων streaming της Warner Bros από τη Netflix.
