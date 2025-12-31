Bloomberg: Η Warner Bros. ετοιμάζεται να απορρίψει την προσφορά της Paramount την επόμενη εβδομάδα
Μεταξύ των βασικών επιφυλάξεων, το γεγονός ότι η Paramount δεν έχει αυξήσει ακόμη το οικονομικό ύψος της πρότασής της, την οποία η Warner Bros. έχει ήδη κρίνει κατώτερη από εκείνη της Netflix
Η Warner Bros. Discovery προτίθεται να απορρίψει εκ νέου την πρόταση εξαγοράς της Paramount Skydance, παρότι η ανταγωνίστρια εταιρεία τροποποίησε τους όρους της προσφοράς της, σύμφωνα με πηγές που γνωρίζουν τις εσωτερικές διεργασίες.
Το διοικητικό συμβούλιο της Warner Bros. δεν έχει λάβει οριστική απόφαση, ωστόσο αναμένεται να συνεδριάσει την επόμενη εβδομάδα. Μεταξύ των βασικών επιφυλάξεων, όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές, βρίσκεται το γεγονός ότι η Paramount δεν έχει αυξήσει ακόμη το οικονομικό ύψος της πρότασής της, την οποία η Warner Bros. έχει ήδη κρίνει κατώτερη από εκείνη της Netflix.
Η Paramount, ιδιοκτήτρια του ομώνυμου στούντιο και του MTV, έχει ξεκινήσει δημόσια εκστρατεία για την ενίσχυση της στήριξης προς την πρότασή της για την εξαγορά της Warner Bros., που κατέχει τα HBO και CNN. Η εταιρεία δημοσιοποίησε στις 8 Δεκεμβρίου προσφορά τοις μετρητοίς στα 30 δολάρια ανά μετοχή, τρεις ημέρες αφότου η Warner Bros. είχε αποδεχθεί τη συμφωνία με τη Netflix, η οποία αφορά μόνο τις δραστηριότητες στούντιο και streaming. Έκτοτε, η Paramount έχει αναθεωρήσει δύο φορές την πρότασή της, με πιο πρόσφατη την προσθήκη εγγύησης από τον δισεκατομμυριούχο Λάρι Έλισον, ότι θα καλύψει προσωπικά 40,4 δισεκατομμύρια δολάρια σε ίδια κεφάλαια και άλλες δεσμεύσεις.
Η Paramount ελέγχεται από τον Λάρι Έλισον και τον γιο του, Ντέιβιντ Έλισον, παραγωγό ταινιών που επιχειρεί να συγκροτήσει ένα νέο μιντιακό σχήμα. Οι Έλισον ανέλαβαν τον έλεγχο της εταιρείας τον Αύγουστο και έκτοτε έχουν καταθέσει πολλαπλές προτάσεις για τη Warner Bros., η οποία θα προσέθετε στο χαρτοφυλάκιό τους ένα ακόμη ιστορικό χολιγουντιανό στούντιο και μεγαλύτερη κλίμακα στο streaming.
Ωστόσο, το διοικητικό συμβούλιο της Warner Bros. παραμένει αμετακίνητο, αναμένοντας από την Paramount να βελτιώσει τους οικονομικούς όρους της προσφοράς.
Warner Bros. Discovery plans to once again reject a takeover bid from Paramount Skydance after the rival media company amended the terms of its offer, according to people familiar with the company’s thinking. @Lucas_Shaw reports https://t.co/EQVQu27b9V pic.twitter.com/t9Woqylr7E— Bloomberg TV (@BloombergTV) December 30, 2025
