«Μόνο μετρητά» και επίσημα η προσφορά του Netflix για την εξαγορά της Warner Bros Discovery, ομόφωνα «ναι» από το ΔΣ της Warner

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Warner Bros εγκρίνει ομόφωνα τη συμφωνία συνολικού αντιτίμου 82,7 δισ. δολαρίων και ανοίγει τον δρόμο για την ψηφοφορία των μετόχων, που θα κλείσει οριστικά το θέμα