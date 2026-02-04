Στη Γερουσία το πιθανό deal Netflix - Warner Bros: Ανησυχία για αυξήσεις τιμών στις συνδρομές και το μέλλον του κινηματογράφου
Στη Γερουσία το πιθανό deal Netflix - Warner Bros: Ανησυχία για αυξήσεις τιμών στις συνδρομές και το μέλλον του κινηματογράφου
Από ακρόαση στη Γερουσία πέρασε χθες ο διευθύνων σύμβουλος του Netflix, Τεντ Σαράντος - Δεν ήταν παρών εκπρόσωπος της Paramount, παρά το γεγονός πως η εταιρεία έχει καταθέσει πρόταση εξαγοράς - Το υπουργείο Δικαιοσύνης εξετάζει τα δεδομένα
Δυσκολίες αντιμετωπίζει το Netflix στην προσπάθειά του να καθησυχάσει σκεπτικιστές Αμερικανούς γερουσιαστές σχετικά με το κατά πόσο η προτεινόμενη εξαγορά της Warner Bros Discovery ύψους 82 δισ. δολαρίων θα ωφελήσει τους καταναλωτές, τους εργαζομένους και τη βιομηχανία της ψυχαγωγίας συνολικά.
Κατά τη διάρκεια ακρόασης την Τρίτη, μέλη της υποεπιτροπής ανταγωνισμού της Γερουσίας των ΗΠΑ, στην οποία συμμετέχουν τόσο Δημοκρατικοί όσο και Ρεπουμπλικανοί, εξέφρασαν ανησυχίες για πιθανή μείωση του ανταγωνισμού, αυξήσεις τιμών στις συνδρομές και τις επιπτώσεις που θα μπορούσε να έχει μια τέτοια συγχώνευση στο μέλλον των κινηματογραφικών αιθουσών.
Η συμφωνία, η οποία βρίσκεται υπό εξέταση από το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, θα δώσει - αν τελικά εγκριθεί - στο Netflix τον έλεγχο των κινηματογραφικών και τηλεοπτικών στούντιο της Warner Bros, καθώς και της πλατφόρμας streaming HBO Max. Παράλληλα, μια ανταγωνιστική προσφορά για την εξαγορά της Warner Bros Discovery εξακολουθεί να κρατάει στο τραπέζι η Paramount Skydance.
Οι ερωτήσεις των γερουσιαστών ανέδειξαν διακομματική αντίθεση στη συγχώνευση, αν και την τελική απόφαση για το αν η συμφωνία θα εγκριθεί ή θα μπλοκαριστεί θα λάβουν οι ρυθμιστικές αρχές του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Κατά την ακρόαση, οι γερουσιαστές έθεσαν στον συνδιευθύνοντα σύμβουλο του Netflix, Τεντ Σαράντος, ερωτήματα σχετικά με την τύχη των κινηματογραφικών αιθουσών, την επίδραση της συγχώνευσης στις τιμές των συνδρομών και τις συνέπειες για τους εργαζομένους στον χώρο της ψυχαγωγίας.
Ο Σαράντος δήλωσε ότι το Netflix θα δεσμευθεί να προβάλλει τις ταινίες της Warner Bros στις κινηματογραφικές αίθουσες για διάστημα 45 ημερών, που αποτελεί το σημερινό βιομηχανικό πρότυπο, και ότι θα διατηρήσει το στούντιο «σε μεγάλο βαθμό όπως λειτουργεί σήμερα». Υποστήριξε επίσης ότι ο συνδυασμός των δύο εταιρειών θα «προσφέρει στους καταναλωτές περισσότερο περιεχόμενο με χαμηλότερο κόστος», επισημαίνοντας ότι το 80% των συνδρομητών του HBO Max πληρώνει ήδη και για συνδρομή στο Netflix.
Παράλληλα, τόνισε ότι η συγχώνευση θα δημιουργήσει περισσότερες θέσεις εργασίας στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ωστόσο, ο Ρεπουμπλικανός γερουσιαστής Μάικ Λι προειδοποίησε ότι «η ενοποίηση δύο μεγάλων εργοδοτών στην ίδια αγορά αναπόφευκτα επηρεάζει και μπορεί να αποδυναμώσει σημαντικά τον ανταγωνισμό για το εργατικό δυναμικό».
Αν και αρκετοί Ρεπουμπλικανοί γερουσιαστές εξέφρασαν ανησυχίες για ζητήματα ανταγωνισμού, ορισμένοι επικεντρώθηκαν και στη συνεχιζόμενη πολιτισμική αντιπαράθεση στις ΗΠΑ. Ο γερουσιαστής Έρικ Σμιτ κατηγόρησε το Netflix ότι το περιεχόμενό του είναι «υπερβολικά woke».
Αίσθηση προκάλεσε η απουσία από την ακρόαση του Ντέιβιντ Έλισον, διευθύνοντος συμβούλου της Paramount, η οποία συνεχίζει να διεκδικεί την εξαγορά της Warner Bros Discovery, παρά τις επανειλημμένες απορρίψεις. Η Paramount, που υποστηρίζεται από την οικογένεια Έλισον, υποστηρίζει ότι η δική της προσφορά, ύψους 108 δισ. δολαρίων, είναι ανώτερη.
Κατά τη διάρκεια ακρόασης την Τρίτη, μέλη της υποεπιτροπής ανταγωνισμού της Γερουσίας των ΗΠΑ, στην οποία συμμετέχουν τόσο Δημοκρατικοί όσο και Ρεπουμπλικανοί, εξέφρασαν ανησυχίες για πιθανή μείωση του ανταγωνισμού, αυξήσεις τιμών στις συνδρομές και τις επιπτώσεις που θα μπορούσε να έχει μια τέτοια συγχώνευση στο μέλλον των κινηματογραφικών αιθουσών.
.@SenTedCruz: "Are we right now on stolen land?"— CSPAN (@cspan) February 3, 2026
Netflix co-CEO Ted Sarandos: "I have no idea of the history of this land."
Warner Bros. Discovery exec Bruce Campbell: "Nor do I."
Cruz: "That speaks volumes...that neither of you are willing to say 'hell, no.'" pic.twitter.com/EWwYYUIHZH
Η συμφωνία, η οποία βρίσκεται υπό εξέταση από το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, θα δώσει - αν τελικά εγκριθεί - στο Netflix τον έλεγχο των κινηματογραφικών και τηλεοπτικών στούντιο της Warner Bros, καθώς και της πλατφόρμας streaming HBO Max. Παράλληλα, μια ανταγωνιστική προσφορά για την εξαγορά της Warner Bros Discovery εξακολουθεί να κρατάει στο τραπέζι η Paramount Skydance.
Οι ερωτήσεις των γερουσιαστών ανέδειξαν διακομματική αντίθεση στη συγχώνευση, αν και την τελική απόφαση για το αν η συμφωνία θα εγκριθεί ή θα μπλοκαριστεί θα λάβουν οι ρυθμιστικές αρχές του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Κατά την ακρόαση, οι γερουσιαστές έθεσαν στον συνδιευθύνοντα σύμβουλο του Netflix, Τεντ Σαράντος, ερωτήματα σχετικά με την τύχη των κινηματογραφικών αιθουσών, την επίδραση της συγχώνευσης στις τιμές των συνδρομών και τις συνέπειες για τους εργαζομένους στον χώρο της ψυχαγωγίας.
Ο Σαράντος δήλωσε ότι το Netflix θα δεσμευθεί να προβάλλει τις ταινίες της Warner Bros στις κινηματογραφικές αίθουσες για διάστημα 45 ημερών, που αποτελεί το σημερινό βιομηχανικό πρότυπο, και ότι θα διατηρήσει το στούντιο «σε μεγάλο βαθμό όπως λειτουργεί σήμερα». Υποστήριξε επίσης ότι ο συνδυασμός των δύο εταιρειών θα «προσφέρει στους καταναλωτές περισσότερο περιεχόμενο με χαμηλότερο κόστος», επισημαίνοντας ότι το 80% των συνδρομητών του HBO Max πληρώνει ήδη και για συνδρομή στο Netflix.
"Why is it that so much of Netflix content for children promotes a transgender ideology? Almost half of your content for minor children promotes a transgender ideology agenda."— Concerned Women for America LAC (@CWforA) February 3, 2026
-@HawleyMO to Netflix CEO Ted Sarandos at a Senate hearing on the proposed Netflix-Warner Brothers… pic.twitter.com/6ujwoQPao2
Παράλληλα, τόνισε ότι η συγχώνευση θα δημιουργήσει περισσότερες θέσεις εργασίας στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ωστόσο, ο Ρεπουμπλικανός γερουσιαστής Μάικ Λι προειδοποίησε ότι «η ενοποίηση δύο μεγάλων εργοδοτών στην ίδια αγορά αναπόφευκτα επηρεάζει και μπορεί να αποδυναμώσει σημαντικά τον ανταγωνισμό για το εργατικό δυναμικό».
Αν και αρκετοί Ρεπουμπλικανοί γερουσιαστές εξέφρασαν ανησυχίες για ζητήματα ανταγωνισμού, ορισμένοι επικεντρώθηκαν και στη συνεχιζόμενη πολιτισμική αντιπαράθεση στις ΗΠΑ. Ο γερουσιαστής Έρικ Σμιτ κατηγόρησε το Netflix ότι το περιεχόμενό του είναι «υπερβολικά woke».
Αίσθηση προκάλεσε η απουσία από την ακρόαση του Ντέιβιντ Έλισον, διευθύνοντος συμβούλου της Paramount, η οποία συνεχίζει να διεκδικεί την εξαγορά της Warner Bros Discovery, παρά τις επανειλημμένες απορρίψεις. Η Paramount, που υποστηρίζεται από την οικογένεια Έλισον, υποστηρίζει ότι η δική της προσφορά, ύψους 108 δισ. δολαρίων, είναι ανώτερη.
Επικριτές και των δύο προτάσεων συγχώνευσης υποστηρίζουν ότι είτε η μία είτε η άλλη θα συγκέντρωνε υπερβολική ισχύ στα χέρια μίας μόνο εταιρείας. Ο Δημοκρατικός γερουσιαστής Κόρι Μπούκερ χαρακτήρισε την απουσία της Paramount από την ακρόαση «απογοητευτική», σημειώνοντας ότι ο Έλισον αρνήθηκε την πρόσκλησή του να καταθέσει. «Με οποιαδήποτε από τις δύο συγχωνεύσεις, μια ακόμη εταιρεία θα αποκτήσει αυξημένο έλεγχο σε όσα βλέπουμε, ακούμε και στις ειδήσεις που καταναλώνουμε», δήλωσε.
Το Netflix, επιχειρώντας να αποκρούσει την ανταγωνιστική πρόταση της Paramount, αναθεώρησε τον προηγούμενο μήνα την προσφορά του, δηλώνοντας ότι θα χρηματοδοτήσει πλήρως την εξαγορά με μετρητά, αντί για συνδυασμό μετρητών και μετοχών όπως είχε αρχικά αφήσει να εννοηθεί.
Το Netflix, επιχειρώντας να αποκρούσει την ανταγωνιστική πρόταση της Paramount, αναθεώρησε τον προηγούμενο μήνα την προσφορά του, δηλώνοντας ότι θα χρηματοδοτήσει πλήρως την εξαγορά με μετρητά, αντί για συνδυασμό μετρητών και μετοχών όπως είχε αρχικά αφήσει να εννοηθεί.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα