Στη Γερουσία το πιθανό deal Netflix - Warner Bros: Ανησυχία για αυξήσεις τιμών στις συνδρομές και το μέλλον του κινηματογράφου

Από ακρόαση στη Γερουσία πέρασε χθες ο διευθύνων σύμβουλος του Netflix, Τεντ Σαράντος - Δεν ήταν παρών εκπρόσωπος της Paramount, παρά το γεγονός πως η εταιρεία έχει καταθέσει πρόταση εξαγοράς - Το υπουργείο Δικαιοσύνης εξετάζει τα δεδομένα