Top Gun οι Ένοπλες Δυνάμεις των ΗΠΑ: «Έχουμε ένα στρατό που όλοι είναι σαν τον Τομ Κρουζ, αλλά πιο ψηλοί» καυχιέται ο Τραμπ
Σε άλλη μία... χειμαρρώδη ομιλία του, ο πρόεδρος των ΗΠΑ είπε ότι πολλοί Αμερικανοί θέλουν να καταταγούν στον στρατό, υπερηφανεύτηκε για όσα κάνει για τους Χριστιανούς και υποστήριξε ότι δεν τον ενοχλεί να τον λένε δικτάτορα
«Έχουμε τόσους πολλούς που θέλουν να μπουν στον στρατό», είπε και εκθείασε τις ένοπλες δυνάμεις: «Έχουμε ένα στρατό όπου όλοι μοιάζουν με τον Τον Κρουζ, αλλά είναι πιο ψηλοί».
Προχώρησε σε μια άλλη επιτυχία του: να φέρει τους Ολυμπιακούς Αγώνες, που θα γίνουν το 2028 στο Λος Άντζελες, αλλά και το Μουντιάλ που θα γίνει αυτό το καλοκαίρι στις ΗΠΑ, τον Καναδά και το Μεξικό. Με κάποιο τρόπο το συνδύασε με τις «χαμένες εκλογές» του 2020, κάτι που επαναλαμβάνει τακτικά.
PRESIDENT TRUMP: "We have so many people that want to get into the military."— Fox News (@FoxNews) February 5, 2026
"We have a military where they all look like Tom Cruise, only bigger." pic.twitter.com/93Qn2bCudk
«Κατάφερα να έλθουν οι Ολυμπιακοί στις ΗΠΑ και το Παγκόσμιο Κύπελλο. Και πιθανόν δεν θα με καλούσαν, ήμουν πολύ θυμωμένος. Μετά “έστησαν” τις εκλογές και είπα “Επιστρέφω!”» δήλωσε.
PRESIDENT TRUMP: "I got the Olympics to come to the United States and I got the World Cup to come to the United States... And I probably won't even be invited to be there. And I was really angry."— Fox News (@FoxNews) February 5, 2026
"And then they rigged the election and then I said, 'I'm coming back!'" pic.twitter.com/feTpusRKVX
Υπερηφανεύτηκε ότι έχει κάνει «περισσότερα για τη θρησκεία από κάθε άλλο πρόεδρο. Αλήθεια δεν γνωρίζω πώς ένας πιστός μπορεί να ψηφίσει τους Δημοκρατικούς».
«Είπα: “Δεν πληρώ τα κριτήρια. Δεν θα πάω στον παράδεισο. Και η New York Times έγραψε σε πρωτοσέλιδο ότι ο Ντόναλντ Τραμπ αμφισβητεί τη ζωή του και το νόημα της ζωής του. Όχι, απλά έκανα πλάκα!», σχολίασε.
Παράλληλα, αναφέρθηκε και στα αστεία που έκανε στο παρελθόν για το ότι δεν θα μπει στον Παράδεισο υπογραμμίζοντας πως: «Όταν είπα ότι δεν πρόκειται ποτέ να πάω στον Παράδεισο, αστειευόμουν» ανέφερε χαρακτηριστικά.
Συμπλήρωσε ακόμη: «Με όλα αυτά τα καλά που κάνω, μάλλον θα τα καταφέρω. Δεν είμαι ο τέλειος υποψήφιος, αλλά έκανα πάρα πολλά καλά για τέλειους ανθρώπους» πρόσθεσε.
Trump:— Clash Report (@clashreport) February 5, 2026
I really think I probably should make it to Heaven.
I am not a perfect candidate but I did a lot of good for perfect people. pic.twitter.com/eR3Gp0zAD9
Trump:— Clash Report (@clashreport) February 5, 2026
We are going to rededicate America as one Nation under God. pic.twitter.com/mjq8YGAcGG
Φάνηκε και ανεκτικός με όσους τον κατηγορούν ότι είναι δικτάτορας: «Δεν είμαι δικτάτορας, αυτοί είναι. Αυτοί είναι σαν τη Γκεστάπο, συλλαμβάνουν ανθρώπους που που πηγαίνουν στην εκκλησία και τους φέρονται με άθλιο τρόπο».
Όσοι επιτίθενται σε Χριστιανούς, είπε σε άλλο σημείο «γνωρίζουν ότι θα τους επιτεθεί βίαια και ανελέητα ο πρόεδρος Τραμπ. Γνωρίζω ότι δεν είναι ωραίο, αλλά έτσι είναι τα πράγματα».
