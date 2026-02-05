Top Gun οι Ένοπλες Δυνάμεις των ΗΠΑ: «Έχουμε ένα στρατό που όλοι είναι σαν τον Τομ Κρουζ, αλλά πιο ψηλοί» καυχιέται ο Τραμπ

PRESIDENT TRUMP: "We have so many people that want to get into the military."



"We have a military where they all look like Tom Cruise, only bigger." pic.twitter.com/93Qn2bCudk — Fox News (@FoxNews) February 5, 2026

Trump:



I really think I probably should make it to Heaven.



I am not a perfect candidate but I did a lot of good for perfect people. pic.twitter.com/eR3Gp0zAD9 — Clash Report (@clashreport) February 5, 2026

Για όλους -και πολύ περισσότερο για όλα- μίλησε ο Ντόναλντ Τραμπ στο πλαίσιο του National Prayer Breakfast στην Ουάσινγκτον, ξεκινώντας από τον αμερικανικό στρατό, μέχρι το... πώς θα γίνει κι ο ίδιος δεκτός στον παράδεισο.«Έχουμε τόσους πολλούς που θέλουν να μπουν στον στρατό», είπε και εκθείασε τις ένοπλες δυνάμεις: «Έχουμε ένα στρατό όπου όλοι μοιάζουν με τον Τον Κρουζ, αλλά είναι πιο ψηλοί».Προχώρησε σε μια άλλη επιτυχία του:, που θα γίνουν το 2028 στο Λος Άντζελες,που θα γίνει αυτό το καλοκαίρι στις ΗΠΑ, τον Καναδά και το Μεξικό. Με κάποιο τρόπο το συνδύασε με τις «χαμένες εκλογές» του 2020, κάτι που επαναλαμβάνει τακτικά.«Κατάφερα να έλθουν οι Ολυμπιακοί στις ΗΠΑ και το Παγκόσμιο Κύπελλο. Και πιθανόν δεν θα με καλούσαν, ήμουν πολύ θυμωμένος. Μετά “έστησαν” τις εκλογές και είπα “Επιστρέφω!”» δήλωσε.Τρίτη επιτυχία του, ηΥπερηφανεύτηκε ότι έχει κάνει «. Αλήθεια δεν γνωρίζω πώς ένας πιστός μπορεί να ψηφίσει τους Δημοκρατικούς».«Είπα: “Δεν πληρώ τα κριτήρια. Δεν θα πάω στον παράδεισο. Και η New York Times έγραψε σε πρωτοσέλιδο ότι ο Ντόναλντ Τραμπ αμφισβητεί τη ζωή του και το νόημα της ζωής του. Όχι, απλά έκανα πλάκα!», σχολίασε.Παράλληλα, αναφέρθηκε και στα αστεία που έκανε στο παρελθόν για το ότι δεν θα μπει στον Παράδεισο υπογραμμίζοντας πως: «Όταν είπα ότι δεν πρόκειται ποτέ να πάω στον Παράδεισο, αστειευόμουν» ανέφερε χαρακτηριστικά.Συμπλήρωσε ακόμη: «Με όλα αυτά τα καλά που κάνω,. Δεν είμαι ο τέλειος υποψήφιος, αλλά έκανα πάρα πολλά καλά για τέλειους ανθρώπους» πρόσθεσε.