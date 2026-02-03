Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων τετραπλασίασε τη χρηματοδότησή της στην άμυνα το 2025
Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων τετραπλασίασε τη χρηματοδότησή της στην άμυνα το 2025

Στα 4 δισ. ευρώ αυξήθηκαν οι χρηματοδοτήσεις για την άμυνα, με τη Γαλλία να έχει επενδύσει 670 εκατ. ευρώ

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ), σημαντικός χρηματοδότης των υποδομών της ΕΕ, αύξησε από 1 σε 4 δισεκατομμύρια ευρώ τις χρηματοδοτήσεις στην άμυνα το 2025, κυρίως 670 εκατομμύρια ευρώ στη Γαλλία, ανακοίνωσε σήμερα το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα.

Ο τομέας της Άμυνας, ενώ σχεδόν απουσίαζε από το χαρτοφυλάκιό της πριν ακόμη και από τρία χρόνια, στο εξής αντιπροσωπεύει περίπου το 5% της χρηματοδότησης της ΕΤΕπ.

Κατασκευή στρατιωτικής βάσης στη Λιθουανία

Μεταξύ των χρηματοδοτήσεων αυτών το 2025, η τράπεζα αναφέρει τη χρηματοδότηση στο έργο κατασκευής γερμανικής στρατιωτικής βάσης στη Λιθουανία ή ακόμη ένα δάνειο 450 εκατομμυρίων στην εταιρία Thales, εκ των οποίων 400 εκατομμύρια στη Γαλλία, για ένα πρόγραμμα έρευνας και ανάπτυξης στην αεροναυπηγική και τα ραντάρ.

Στη Γαλλία, η ΕΤΕπ χορήγησε εξάλλου χρηματοδότηση 37 εκατομμυρίων ευρώ στη μικρομεσαία επιχείρηση Cailabs, στη Ρεν, ειδική στις επικοινωνίες με λέιζερ και 25 εκατομμύρια ευρώ στην εταιρία Gatewatcher, ενεργή στην κυβερνοασφάλεια.

Ρωσία και ΗΠΑ τα... κίνητρα

«Οι επενδύσεις αυτές δεν θα ήταν επιλέξιμες πριν ακόμη και από δύο χρόνια», δήλωσε σήμερα ο Αμπρουάζ Φαγιόλ, αντιπρόεδρος της τράπεζας κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Καθώς, απέναντι στη ρωσική απειλή και στις απειλές της αποδέσμευσης των ΗΠΑ, η Ευρωπαϊκή Ένωση εξέλιξε το δόγμα της για τη χρηματοδότηση της άμυνας από το 2024. Συνεπεία αυτού: η ΕΤΕπ άλλαξε τους κανόνες της και δεν περιορίζει πλέον τις χρηματοδοτήσεις της στα έργα με κυρίως αστικό εύρος.


Απαγόρευση σε έργα που συνδέονται με όπλα και πολεμοφόδια

Επί του παρόντος, η τράπεζα συνεχίζει ωστόσο να απαγορεύει τη χρηματοδότηση έργων που συνδέονται άμεσα με τα όπλα και τα πολεμοφόδια.

«Αυτό έγινε μια από τις προτεραιότητες», δήλωσε ο Φαγιόλ. «Υπήρχε το κλίμα, η καινοτομία, η συνοχή των εδαφών, υπάρχει τώρα επίσης η ασφάλεια και η άμυνα».

Η ΕΤΕπ δανείζεται από τις αγορές για να χρηματοδοτεί, κυρίως μέσω δανείων, έργα εντός της ΕΕ. Με έδρα το Λουξεμβούργο, οι μέτοχοί της είναι τα κράτη μέλη της Ένωσης.

Η Γαλλία ο κύριος δικαιούχος

Η Γαλλία ήταν ο κύριος δικαιούχος των χρηματοδοτήσεων της ΕΤΕπ το 2025, με 13 δισεκ. ευρώ χρηματοδοτούμενα από την τράπεζα και τη θυγατρική της, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων, το οποίο μπορεί να επενδύει απευθείας στο κεφάλαιο των εταιριών, κυρίως των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Η ΕΤΕπ δάνεισε συγκεκριμένα 400 εκατομμύρια ευρώ στην Orano για να επεκτείνει ένα εργοστάσιο εμπλουτισμού ουρανίου και να μειώσει την εξάρτηση της Γαλλίας από τη Ρωσία.

