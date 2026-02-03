Επιβάτης έβγαλε τα ρούχα του και προκάλεσε χάος σε πτήση της AirAsia, δείτε βίντεο
ΚΟΣΜΟΣ
Επιβάτης Πτήση μεθυσμένος Ρώσος

Επιβάτης έβγαλε τα ρούχα του και προκάλεσε χάος σε πτήση της AirAsia, δείτε βίντεο

Ρώσος ο απείθαρχος επιβάτης, μαρτυρίες ότι ήταν μεθυσμένος

Επιβάτης έβγαλε τα ρούχα του και προκάλεσε χάος σε πτήση της AirAsia, δείτε βίντεο
Αναστάτωση προκλήθηκε σε πτήση της AirAsia από Βιετνάμ προς Ταϊλάνδη, όταν επιβάτης που φέρεται να βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ προκάλεσε επεισόδιο λίγο πριν την προσγείωση του αεροσκάφους στην Μπανγκόκ.

Το περιστατικό σημειώθηκε την Πέμπτη σε Airbus A320 που εκτελούσε το δρομολόγιο Καμ Ραν – Μπανγκόκ. Σύμφωνα με μαρτυρίες επιβατών, το επεισόδιο ξεκίνησε περίπου 15 λεπτά πριν την προσγείωση όταν ο άνδρας, ο οποίος εκτιμάται ότι είναι ρωσικής καταγωγής, άρχισε να κινείται νευρικά στον διάδρομο, αρνούμενος να συμμορφωθεί με τις οδηγίες του πληρώματος.

Όπως καταγράφεται σε βίντεο που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο άνδρας αφαίρεσε τα ρούχα του και απαιτούσε να αποβιβαστεί από το αεροσκάφος. Αυτόπτης μάρτυρας δήλωσε στο Viral Press ότι ο άνδρας μύριζε έντονα αλκοόλ και φαινόταν εμφανώς μεθυσμένος.



Παρά τις επανειλημμένες εκκλήσεις των αεροσυνοδών να καθίσει στη θέση του, εκείνος συνέχισε να φωνάζει στη ρωσική γλώσσα, φορώντας μόνο το εσώρουχό του.

Η ένταση συνεχίστηκε και μετά την προσγείωση, όταν ο άνδρας βγήκε από το αεροσκάφος και έπεσε από τη σκάλα τραυματίζοντας το πόδι του. Στη συνέχεια προσπάθησε να διαφύγει και στον χώρο του αεροδρομίου, ωστόσο εντοπίστηκε και συνελήφθη από τις αρχές.

Σύμφωνα με το Viral Press, ο επιβάτης κρατήθηκε και ανακρίθηκε για αδικήματα που περιλαμβάνουν την πρόκληση κινδύνου σε αεροσκάφος, την απείθεια προς το πλήρωμα και τη διατάραξη της δημόσιας τάξης.

Thema Insights

Όταν η Βιολογία Συναντά το Θαύμα: Είναι η Δωρεά Ωαρίων το Τελευταίο Σύνορο για το Όνειρο της Οικογένειας;

Όταν η Βιολογία Συναντά το Θαύμα: Είναι η Δωρεά Ωαρίων το Τελευταίο Σύνορο για το Όνειρο της Οικογένειας;

Η σύγχρονη αναπαραγωγική ιατρική συναντά τη συνειδητή επιλογή της μητρότητας, προσφέροντας ασφαλείς λύσεις για την υπογονιμότητα με σεβασμό, επιστημονική ακρίβεια και ανθρώπινη φροντίδα.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης