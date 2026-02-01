«Τα αρχεία Έπσταϊν με απαλλάσσουν» λέει ο Τραμπ στην πρώτη του αντίδραση μετά τη νέα δημοσιοποίηση εγγράφων

Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε από το Air Force One ότι τα νέα αρχεία για τον Τζέφρι Έπσταϊν τον «αθωώνουν», παρά το γεγονός ότι το όνομά του εμφανίζεται αρκετές φορές σε έγγραφα