Μεσίτης αρνήθηκε να δώσει σπίτι σε δασκάλα λόγω του πακιστανικού επωνύμου της, τι αποφάσισε το Δικαστήριο
Η γυναίκα ισχυρίστηκε στο δικαστήριο της Γερμανίας ότι έπεσε θύμα διάκρισης λόγω της καταγωγής της και ζήτησε 3.000 ευρώ ως αποζημίωση, επικαλούμενη τη νομοθεσία περί ίσης μεταχείρισης
Το Ομοσπονδιακό Ακυρωτικό Δικαστήριο της Γερμανίας δικαίωσε, με απόφασή του, την προσφυγή δασκάλας, η οποία υποστήριξε ότι έπεσε θύμα διάκρισης από κτηματομεσίτη που την απέφυγε ως υποψήφια ενοικιάστρια, λόγω του πακιστανικού επωνύμου της.
Σύμφωνα με τη δασκάλα, όταν αναζητούσε διαμέρισμα για την οικογένειά της, επικοινώνησε με κτηματομεσίτη προκειμένου να εκδηλώσει το ενδιαφέρον της για συγκεκριμένη καταχώρηση και το αίτημά της απορρίφθηκε άμεσα.
Όταν ωστόσο δοκίμασε να επικοινωνήσει χρησιμοποιώντας γερμανικό όνομα ("Schneider," "Schmidt" και "Spiess"), είχε σαφή ανταπόκριση. Κατόπιν δοκίμασε με άλλα πακιστανικά και με γερμανικά ονόματα και σε όλες τις περιπτώσεις το αποτέλεσμα ήταν το ίδιο.
Το Δικαστήριο αποφάνθηκε τελικά υπέρ της, διαπιστώνοντας «σαφή διάκριση», η οποία, σύμφωνα με το σκεπτικό του, καθίσταται ακόμα πιο ζημιογόνα, αν αναλογιστεί κανείς τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζουν οι μεσίτες στη διαδικασία εύρεσης στέγης, καθώς αποτελούν τον κόμβο από τον οποίο πρέπει να περάσουν οι υποψήφιοι ενοικιαστές για να προσκληθούν ακόμη και σε μια επίσκεψη.
Η ομοσπονδιακή επίτροπος για την καταπολέμηση των διακρίσεων, Φέρντα Άταμαν, χαρακτήρισε την απόφαση ως «ένα σημαντικό μήνυμα προς τη χώρα: οι διακρίσεις στην αγορά κατοικιών απαγορεύονται και οι άνθρωποι μπορούν να αμυνθούν εναντίον τους». Η Άταμαν ζήτησε επίσης την τροποποίηση του σχετικού κανονισμού ώστε να απαγορευτούν οι διαφημίσεις κατοικιών που εισάγουν διακρίσεις. Ένας τέτοιος κανόνας υπάρχει ήδη για τις αγγελίες εργασίας.
