Huda Kattan: Σάλος για ανάρτηση της ιδρύτριας της Huda Beauty, κατηγορείται ότι στηρίζει το καθεστώς της Τεχεράνης
Huda Kattan: Σάλος για ανάρτηση της ιδρύτριας της Huda Beauty, κατηγορείται ότι στηρίζει το καθεστώς της Τεχεράνης

Η Κατάν κοινοποίησε βίντεο που δείχνει φιλοκαθεστωτικούς διαδηλωτές στο Ιράν να καίνε φωτογραφίες του Παχλαβί και του Τραμπ - «Δεν στηρίζω το καθεστώς αλλά δεν ξέρω τι γίνεται στο εσωτερικό της χώρας» υποστήριξε η επιχειρηματίας απαντώντας στις επικρίσεις

Νάνσυ Κουλούρα
Έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει μια πρόσφατη ανάρτηση της ιδρύτριας της εταιρείας καλλυντικών Huda Beauty, με επικριτές της 42χρονης Χούντα Κατάν να την κατηγορούν ότι προωθεί το αφήγημα του ιρανικού καθεστώτος.

Η Κατάν είναι γνωστή για την έντονη παρουσία της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τις δημόσιες παρεμβάσεις της σε διεθνή ζητήματα, ενώ έχει επανειλημμένα τοποθετηθεί πολιτικά, κυρίως μέσα από τη στήριξή της στο κίνημα «Free Palestine». Η τελευταία της ανάρτηση, ωστόσο, φαίνεται να έχει προκαλέσει οργή σε πολλούς χρήστες των social media, κυρίως σε εκπατρισμένους Ιρανούς που ζητούν να γίνει μποϊκοτάζ στα προϊόντα της εταιρείας της.

Η αντιπαράθεση ξέσπασε όταν η Κατάν κοινοποίησε βίντεο που δείχνει φιλοκαθεστωτικούς διαδηλωτές στο Ιράν να καίνε φωτογραφίες του διαδόχου της έκπτωτης ιρανικής μοναρχίας, Ρεζά Παχλαβί, καθώς και του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ. Το υλικό παρουσιάστηκε ως στιγμιότυπο διαμαρτυρίας, ωστόσο πολλοί Ιρανοί κατηγόρησαν την επιχειρηματία ότι αναπαράγει περιεχόμενο που ευθυγραμμίζεται με την κρατική προπαγάνδα της Τεχεράνης.



Οι επικριτές της λένε ότι το επίμαχο βίντεο δεν αποτυπώνει την πραγματική εικόνα των κινητοποιήσεων στο Ιράν, κατηγορώντας την Κατάν ότι αποσιωπά τις φωνές όσων διαδηλώνουν κατά του καθεστώτος και των πρακτικών του, το οποίο κατηγορείται διεθνώς για σοβαρές παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Μετά την αμφιλεγόμενη ανάρτηση της Κατάν στον λογαριασμό της στο Instagram, η αντίδραση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ήταν άμεση. Πολλοί κατηγόρησαν την επιχειρηματία ότι στις διαδικτυακές της παρεμβάσεις απλοποιεί σύνθετες πολιτικές και κοινωνικές συγκρούσεις, χωρίς να λαμβάνει υπόψη το πλαίσιο και τις συνέπειες. Άλλοι χρήστες υπογραμμίζουν πως η ανάρτηση δεν αποτελεί πράξη αλληλεγγύης ή ακτιβισμού, αλλά παραπληροφόρηση με πραγματικό αντίκτυπο.

Απαντώντας στον σάλο που προκλήθηκε online από το βίντεό της, η 42χρονη Αμερικανίδα που κατάγεται από το Ιράκ, διέψευσε ότι κάνει προπαγάνδα υπέρ της Τεχεράνης. «Βλέπω πολλούς ανθρώπους αυτή τη στιγμή στο διαδίκτυο να λένε ότι είμαι υπέρ του καθεστώτος. Ειλικρινά, δεν είμαι υπέρ του καθεστώτος, αλλά επίσης δεν γνωρίζω αρκετά για το καθεστώς. Έχω ακούσει πολλά αντικρουόμενα πράγματα» αναφέρει σε story της.

Αναφορές για Ιρανές που καταστρέφουν τα προϊόντα της εταιρείας στα social media:

Όπως εξηγεί, αισθάνεται ότι η ίδια δεν έχει δικαίωμα να εκφέρει άποψη για όσα γίνονται στο εσωτερικό μιας χώρας, μεταξύ των πολιτών της, ωστόσο αυτό που την ανησυχεί είναι το ενδεχόμενο αμερικανικής επέμβασης στη χώρα που, κατά την ίδια, δεν μπορεί παρά να οδηγήσει σε καταστροφή.

