Huda Kattan: Σάλος για ανάρτηση της ιδρύτριας της Huda Beauty, κατηγορείται ότι στηρίζει το καθεστώς της Τεχεράνης

Η Κατάν κοινοποίησε βίντεο που δείχνει φιλοκαθεστωτικούς διαδηλωτές στο Ιράν να καίνε φωτογραφίες του Παχλαβί και του Τραμπ - «Δεν στηρίζω το καθεστώς αλλά δεν ξέρω τι γίνεται στο εσωτερικό της χώρας» υποστήριξε η επιχειρηματίας απαντώντας στις επικρίσεις