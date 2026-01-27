Η σκοτεινή ύλη αποκαλύπτεται: Χάρτης υψηλής ανάλυσης δείχνει την επίδρασή της στο Σύμπαν

Επιστήμονες χρησιμοποίησαν εικόνες από το διαστημικό τηλεσκόπιο James Webb για να μετρήσουν τα σχήματα περίπου 250.000 γαλαξιών και να δημιουργήσουν τον πιο λεπτομερή χάρτη μάζας που έχει δημιουργηθεί μέχρι σήμερα για οποιαδήποτε περιοχή του Σύμπαντος