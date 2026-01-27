Σρι Λάνκα: Τρόμος για Ρώσους τουρίστες, τους επιτέθηκε ελέφαντας όταν προσπάθησσν να τον ταΐσουν
Σρι Λάνκα Ελέφαντας Τουρίστες Ρώσοι

Όπως φαίνεται στο βίντεο ο βάρους τριών τόνων ελέφαντας αρχικά ταρακούνησε σαν καρυδότσουφλο το λευκό βανάκι με τους τουρίστες πριν να χρησιμοποιήσει την προβοσκίδα του για να «ξεριζώσει» την πόρτα

Στιγμές τρόμου έζησαν τουρίστες στη Σρι Λάνκα όταν ένας ελέφαντας εφόρμησε και κατέστρεψε το όχημά τους αφού ένας από αυτούς προσπάθησε να του «προσφέρει φαγητό».

Το περιστατικό με πρωταγωνιστές Ρώσους τουρίστες - ανάμεσά τους και ένας 11χρονος - που το έβαλαν στα πόδια για να γλιτώσουν σημειώθηκε σε σαφάρι με άγρια ζώα.

Όπως φαίνεται στο βίντεο ο βάρους τριών τόνων ελέφαντας αρχικά ταρακούνησε σαν καρυδότσουφλο το λευκό βανάκι με τους τουρίστες πριν να χρησιμοποιήσει την προβοσκίδα του για να «ξεριζώσει» την πόρτα αναζητώντας τα φρούτα που είχαν μαζί τους οι Ρώσοι.



«Παραλίγο να χάσουμε τη ζωή μας. Οδηγούσαμε προς έναν ελέφαντα, έναν άγριο ελέφαντα. Δεν θα ξεχάσουμε ποτέ αυτό το ταξίδι στη Σρι Λάνκα. Μόλις λίγα λεπτά νωρίτερα τραβούσα ένα βίντεο, χωρίς να έχω την παραμικρή ιδέα ότι μια γλυκιά στιγμή θα μετατραπεί σε τέτοιο χάος. Τώρα έχω μια ακόμα φοβία να προσθέσω στη συλλογή μου» δήλωσε η Λιλίγια Μιχαϊλόβσκαγια από το Καζάν που ήταν στο σαφάρι με τον 42χρονο σύζυγός τους και τον γιο τους

«Ήταν τόσο τρομακτικό, που το παιδί πάγωσε. Δόξα τω Θεώ, όλα πήγαν καλά, αλλά είμαστε όλοι σε σοκ» πρόσθεσε η Ρωσία τουρίστρια.

