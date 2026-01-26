Ο Τραμπ απομακρύνει τον Μποβίνο από τη Μινεάπολη, στέλνει τον «τσάρο των συνόρων», Τομ Χόμαν - Ρίχνει ευθύνες στους Δημοκρατικούς
Από το γραφείο του Τιμ Γουόλς έγινε γνωστό ότι είχε μια «παραγωγική τηλεφωνική συνομιλία» με τον πρόεδρο - Κινήσεις εκτόνωσης δύο ημέρες μετά τον θάνατο διαδηλωτή
Ο Ντόναλντ Τραμπ συμφώνησε να εξετάσει το ενδεχόμενο απόσυρσης ορισμένων πρακτόρων της ICE από τη Μινεσότα, σύμφωνα με το γραφείο του κυβερνήτη της Πολιτείας, Τιμ Γουόλς, ο οποίος είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρόεδρο τη Δευτέρα.
Την ίδια ώρα, όπως μεταδίδει το CNN, ο ανώτερος αξιωματούχος της Συνοριακής Φρουράς Γκρέγκορυ Μποβίνο και ορισμένοι από τους πράκτορές του στην ICE αναμένεται να εγκαταλείψουν το Μινεάπολη την Τρίτη και να επιστρέψουν στους αντίστοιχους τομείς τους, παραγκωνίζοντας έναν βασικό παράγοντα στην καταστολή της μετανάστευσης από την κυβέρνηση Τραμπ.
Η κίνηση αυτή έρχεται μετά την ανακοίνωση του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ότι θα αποστείλει τον αρχηγό της Συνοριακής Φρουράς του Λευκού Οίκου Τομ Χόμαν στο Μινεάπολη, μετά τον φονικό πυροβολισμό ενός Αμερικανού πολίτη το Σάββατο.
Νωρίτερα τη Δευτέρα, ο πρόεδρος Τραμπ ισχυρίστηκε σε ανάρτησή του στο Truth Social ότι ο Γουόλς, τον κάλεσε «με το αίτημα να συνεργαστούμε σε σχέση με τη Μινεσότα». Είπε δε ο Τραμπ ότι ο κυβερνήτης δήλωσε ευχαριστημένος που ο «τσάρος των συνόρων» Τομ Χόμαν αποστέλλεται στην Πολιτεία του.
«Ήταν ένα πολύ καλό τηλεφώνημα και, στην πραγματικότητα, φαινόταν ότι ήμασταν στο ίδιο μήκος κύματος. Είπα στον κυβερνήτη Γουόλς ότι θα ζητήσω από τον Τομ Χόμαν να τον καλέσει και ότι αυτό που ψάχνουμε είναι όλοι οι εγκληματίες που έχουν υπό την κατοχή τους. Ο κυβερνήτης, με μεγάλο σεβασμό, το κατάλαβε αυτό και θα του μιλήσω στο εγγύς μέλλον. Ήταν ευχαριστημένος που ο Τομ Χόμαν θα πήγαινε στη Μινεσότα, και το ίδιο και εγώ», έγραψε.
«Ακόμη και στη Μινεσότα, η εγκληματικότητα έχει μειωθεί σημαντικά, αλλά τόσο ο κυβερνήτης όσο και εγώ θέλουμε να την μειώσουμε ακόμη περισσότερο!», είπε ακόμη ο Τραμπ.
Από το γραφείο του κυβερνήτη έγινε γνωστό ότι οι δύο άνδρες είχαν μια «παραγωγική τηλεφωνική συνομιλία», κατά την οποία ο πρόεδρος «συμφώνησε να εξετάσει το ενδεχόμενο μείωσης του αριθμού των ομοσπονδιακών πρακτόρων στη Μινεσότα και να συνεργαστεί με την Πολιτεία με πιο συντονισμένο τρόπο όσον αφορά την επιβολή των μεταναστευτικών νόμων σε σχέση με βίαιους εγκληματίες».
Επιπλέον ο Τραμπ συμφώνησε να συζητήσει με το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας ώστε οι Αρχές στη Μινεσότα θα είναι σε θέση να διεξαγάγουν ανεξάρτητη έρευνα, όπως θα συνέβαινε σε κανονικές συνθήκες.
Εν τω μεταξύ, ο Τραμπ πιστεύει πως ο θάνατος του Άλεξ Πρέτι είναι μεν «τραγωδία» αλλά και το αποτέλεσμα της «σκόπιμης και εχθρικής αντίστασης» των Δημοκρατικών, όπως δήλωσε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Κάρολαϊν Λέβιτ.
Ο Αμερικανός πρόεδρος «δεν θέλει να βλέπει ανθρώπους να τραυματίζονται ή να σκοτώνονται στους δρόμους», αλλά απαιτεί «το τέλος της αντίστασης και του χάους» σε σχέση με την πολιτική των απελάσεων μεταναστών, δήλωσε η εκπρόσωπος.
Δύο ημέρες μετά τον θάνατο από πυρά πρακτόρων της ΙCE του Άλεξ Πρέτι, η επικοινωνία μεταξύ του προέδρου και του κυβερνήτη μπορεί να είναι μια κίνηση αποκλιμάκωσης.
Ωστόσο, όπως σημειώνει ο Guardian, το κλίμα μπορεί να δυναμιτίσει η απόφαση από ομοσπονδιακό δικαστήριο -κάτι που αναμένεται σήμερα ή τις επόμενες ημέρες- για τη νομιμότητα της επιχείρησης Metro Surge κατά των μεταναστών.
The President agreed to look into reducing the number of federal agents in Minnesota and to talk to DHS about ensuring the Minnesota Bureau of Criminal Apprehension is able to conduct an independent investigation, as would ordinarily be the case.— Governor Tim Walz (@GovTimWalz) January 26, 2026
