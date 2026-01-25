Οι γονείς του 37χρονου που σκοτώθηκε από πυρά πράκτορα της ICE καταγγέλλουν «αηδιαστικά ψεύδη» της κυβέρνησης Τραμπ

Αμφισβητούν ευθέως την επίσημη εκδοχή των ομοσπονδιακών αρχών για τη θανατηφόρα συμπλοκή στη Μινεάπολη – «Ήταν άοπλος και προσπαθούσε να προστατεύσει μια γυναίκα»





Σύμφωνα με δήλωσή τους στο CNN, ο πατέρας Μάικλ Πρέτι και η μητέρα Σούζαν Πρέτι απορρίπτουν κατηγορηματικά τον ισχυρισμό των ομοσπονδιακών αρχών ότι ο γιος τους αποτέλεσε απειλή για τους πράκτορες. «Ο Άλεξ είναι ξεκάθαρα άοπλος τη στιγμή που δέχεται επίθεση.









Κρατά το κινητό του στο δεξί του χέρι, ενώ το αριστερό του χέρι είναι σηκωμένο, προσπαθώντας να προστατεύσει μια γυναίκα την οποία μόλις είχαν σπρώξει πράκτορες της ICE, την ώρα που δεχόταν ψεκασμό με σπρέι πιπεριού», ανέφεραν χαρακτηριστικά.







Οι γονείς του 37χρονου έκαναν λόγο για «αηδιαστικά και καταδικαστέα ψεύδη» εκ μέρους της αμερικανικής κυβέρνησης. «Είμαστε συντετριμμένοι, αλλά και βαθιά εξοργισμένοι», δήλωσαν, χαρακτηρίζοντας τον γιο τους «ήρωα» για την πράξη του λίγο πριν χάσει τη ζωή του.



Οι γονείς του Άλεξ Πρέτι απορρίπτουν πλήρως αυτή την περιγραφή, υπογραμμίζοντας ότι ο γιος τους ήταν ένας άνθρωπος που «νοιαζόταν βαθιά για τους γύρω του» και εργαζόταν ως νοσηλευτής μονάδας εντατικής θεραπείας στο νοσοκομείο Βετεράνων της Μινεάπολης, φροντίζοντας βαριά ασθενείς βετεράνους του αμερικανικού στρατού. «Ο Άλεξ ήθελε να κάνει τη διαφορά σε αυτόν τον κόσμο. Δυστυχώς δεν θα είναι μαζί μας για να δει τον αντίκτυπό του», ανέφεραν, προσθέτοντας ότι δεν χρησιμοποιούν ελαφρά τον όρο «ήρωας», αλλά θεωρούν πως «η τελευταία του σκέψη και πράξη ήταν να προστατεύσει μια γυναίκα».



Η υπόθεση συνεχίζει να προκαλεί έντονες αντιδράσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα υπό την εποπτεία του Υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας με τη συνδρομή του FBI, ενώ πολιτειακοί και ομοσπονδιακοί αξιωματούχοι ανταλλάσσουν δημόσιες αιχμές για τον τρόπο διερεύνησης του περιστατικού.