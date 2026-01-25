Οι γονείς του 37χρονου που σκοτώθηκε από πυρά πράκτορα της ICE καταγγέλλουν «αηδιαστικά ψεύδη» της κυβέρνησης Τραμπ
Αμφισβητούν ευθέως την επίσημη εκδοχή των ομοσπονδιακών αρχών για τη θανατηφόρα συμπλοκή στη Μινεάπολη – «Ήταν άοπλος και προσπαθούσε να προστατεύσει μια γυναίκα»
Σύμφωνα με δήλωσή τους στο CNN, ο πατέρας Μάικλ Πρέτι και η μητέρα Σούζαν Πρέτι απορρίπτουν κατηγορηματικά τον ισχυρισμό των ομοσπονδιακών αρχών ότι ο γιος τους αποτέλεσε απειλή για τους πράκτορες. «Ο Άλεξ είναι ξεκάθαρα άοπλος τη στιγμή που δέχεται επίθεση.
Clearer look. I never see the man touch his firearm, and it looks like he's disarmed before being shot. pic.twitter.com/Jcf1ru4LIc— Rob Doar (@robdoar) January 24, 2026
Κρατά το κινητό του στο δεξί του χέρι, ενώ το αριστερό του χέρι είναι σηκωμένο, προσπαθώντας να προστατεύσει μια γυναίκα την οποία μόλις είχαν σπρώξει πράκτορες της ICE, την ώρα που δεχόταν ψεκασμό με σπρέι πιπεριού», ανέφεραν χαρακτηριστικά.
Another angle of federal agents killing a Minnesota legal observer, which appears to come from the direction of the woman in pink filming from the sidewalk.— Drop Site (@DropSiteNews) January 24, 2026
Obtained by Drop Site News pic.twitter.com/IT56ftPkYP
Οι γονείς του 37χρονου έκαναν λόγο για «αηδιαστικά και καταδικαστέα ψεύδη» εκ μέρους της αμερικανικής κυβέρνησης. «Είμαστε συντετριμμένοι, αλλά και βαθιά εξοργισμένοι», δήλωσαν, χαρακτηρίζοντας τον γιο τους «ήρωα» για την πράξη του λίγο πριν χάσει τη ζωή του.
Η τοποθέτηση της οικογένειας έρχεται σε πλήρη αντίθεση με την επίσημη εκδοχή του Υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ, σύμφωνα με την οποία πράκτορες της Συνοριακής Περιπολίας επιχείρησαν να αφοπλίσουν έναν ένοπλο άνδρα, ο οποίος –κατά την ανακοίνωση– αντιστάθηκε βίαια, με αποτέλεσμα ένας πράκτορας να ανοίξει πυρ για λόγους αυτοάμυνας. Ο επικεφαλής της Συνοριακής Περιπολίας, Γκρέγκορι Μποβίνο, είχε φτάσει μάλιστα στο σημείο να υποστηρίξει ότι ο άνδρας προσπαθούσε να «σφαγιάσει τις δυνάμεις επιβολής του νόμου».
At 9:05 AM CT, as DHS law enforcement officers were conducting a targeted operation in Minneapolis against an illegal alien wanted for violent assault, an individual approached US Border Patrol officers with a 9 mm semi-automatic handgun, seen here.— Homeland Security (@DHSgov) January 24, 2026
The officers attempted to… pic.twitter.com/5Y50mYONGH
Οι γονείς του Άλεξ Πρέτι απορρίπτουν πλήρως αυτή την περιγραφή, υπογραμμίζοντας ότι ο γιος τους ήταν ένας άνθρωπος που «νοιαζόταν βαθιά για τους γύρω του» και εργαζόταν ως νοσηλευτής μονάδας εντατικής θεραπείας στο νοσοκομείο Βετεράνων της Μινεάπολης, φροντίζοντας βαριά ασθενείς βετεράνους του αμερικανικού στρατού. «Ο Άλεξ ήθελε να κάνει τη διαφορά σε αυτόν τον κόσμο. Δυστυχώς δεν θα είναι μαζί μας για να δει τον αντίκτυπό του», ανέφεραν, προσθέτοντας ότι δεν χρησιμοποιούν ελαφρά τον όρο «ήρωας», αλλά θεωρούν πως «η τελευταία του σκέψη και πράξη ήταν να προστατεύσει μια γυναίκα».
