Το Ελιζέ απαντά στον Τραμπ για τις τιμές στα γαλλικά φάρμακα: Fake news, δεν τις καθορίζει ο Μακρόν
Οι τιμές στα φάρμακα καθορίζονται από το υπουργείο Υγείας και έχουν παραμείνει σταθερές, επισημαίνεται σε σχετική ανάρτηση
Το Ελιζέ απάντησε, με ανάρτηση στο X, για τον τρόπο με τον οποίο χλεύασε ο Ντόναλντ Τραμπ τον Εμανουέλ Μακρόν από το βήμα του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ για τις αυξήσεις στις τιμές των φαρμάκων στη Γαλλία.
Το γαλλικό προεδρικό μέγαρο υπογραμμίζει πως ο Αμερικανός πρόεδρος λέει ψέματα αναφορικά με τις τιμές των φαρμάκων στη Γαλλία και τις αυξήσεις που υποτίθεται πως δέχθηκε να κάνει ο Μακρόν στην εγχώρια αγορά.
«Δεν καθορίζει αυτός (ο Μακρόν) τις τιμές τους. Αυτές ρυθμίζονται από την κοινωνική ασφάλιση. Για την ιστορία, έχουν παραμείνει σταθερές. Όποιος έχει πατήσει ποτέ το πόδι του σε γαλλικό φαρμακείο το γνωρίζει αυτό» προσθέτει χαρακτηριστικά.
Il paraît que le Président @EmmanuelMacron aurait augmenté les prix des médicaments.— Élysée (@Elysee) January 21, 2026
Il ne fixe pas leurs prix. Ceux-ci sont encadrés par la sécurité sociale. Ils sont d’ailleurs restés stables. Tous ceux qui sont entrés dans une pharmacie française le savent. pic.twitter.com/gJ1KK5Xylx
