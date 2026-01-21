Βλάβη στο Air Force One του Τραμπ ενώ ήταν στον αέρα, επέστρεψε στην Ουάσινγκτον
Βλάβη στο Air Force One του Τραμπ ενώ ήταν στον αέρα, επέστρεψε στην Ουάσινγκτον

Το προεδρικό αεροσκάφος παρουσίασε «μικρό ηλεκτρικό ζήτημα» – Με άλλο αεροσκάφος θα μεταβεί ο Αμερικανός πρόεδρος στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ

Βλάβη στο Air Force One του Τραμπ ενώ ήταν στον αέρα, επέστρεψε στην Ουάσινγκτον
Με ασφάλεια στη βάση Joint Andrews, κοντά στην Ουάσινγκτον, προσγειώθηκε το Air Force One που μετέφερε τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, έπειτα από «μικρό ηλεκτρικό πρόβλημα» που παρουσιάστηκε κατά τη διάρκεια της πτήσης, ενώ το αεροσκάφος βρισκόταν πάνω από τον βόρειο Ατλαντικό.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, το τεχνικό ζήτημα κρίθηκε μη σοβαρό, ωστόσο ελήφθη η απόφαση το προεδρικό αεροσκάφος να επιστρέψει προληπτικά στη βάση του. Ο Αμερικανός πρόεδρος αναμένεται να συνεχίσει το ταξίδι του με άλλο προεδρικό αεροσκάφος, πιθανότατα C-32A της 89ης Πτέρυγας Αερομεταφορών.

Με αυτό το αεροσκάφος, ο Ντόναλντ Τραμπ θα μεταβεί στο Ετήσιο Συνέδριο του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ, που πραγματοποιείται στο Νταβός της Ελβετίας, όπου έχει προγραμματιστεί να συμμετάσχει σε σειρά επαφών και παρεμβάσεων στο περιθώριο των εργασιών του Φόρουμ.
