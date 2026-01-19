Η Δαμασκός ανακτά τον έλεγχο στη Βορειοανατολική Συρία: «Σάρωσε» τους Κούρδους σε δυο μέρες, πήρε τη Ράκα, το πετρέλαιο αλλάζει χέρια

Περιοχές που βρίσκονταν υπό κουρδικό έλεγχο από τις αρχές του εμφυλίου πέρασαν στον έλεγχο της κεντρικής κυβέρνησης, όπως άλλωστε και το μεγαλύτερο μέρος του πετρελαϊκού και ενεργειακού πλούτου της Συρίας