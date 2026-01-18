Η πραγματική ανανέωση ξεκινά εκεί όπου σώμα και μυαλό κάνουν reset, φορτίζουν μπαταρίες και ξαναβρίσκουν τον ρυθμό τους. Και κάπως έτσι, οι χειμερινές εκπτώσεις της Dunlopillo αποκτούν ξαφνικά νόημα, πολύ πιο ουσιαστικό από μια απλή αγορά.
Reuters: Οι επιβεβαιωμένοι νεκροί στις διαδηλώσεις στο Ιράν φτάνουν τουλάχιστον τους 5.000, σύμφωνα με αξιωματούχο
Reuters: Οι επιβεβαιωμένοι νεκροί στις διαδηλώσεις στο Ιράν φτάνουν τουλάχιστον τους 5.000, σύμφωνα με αξιωματούχο
Ανάμεσα στους νεκρούς περίπου 500 μέλη των δυνάμεων ασφαλείας - Πιο σκληρές συγκρούσεις στις κουρδικές περιοχές του βορειοδυτικού Ιράν – Κατηγορίες για ξένη ανάμειξη
Τουλάχιστον 5.000 άνθρωποι σκοτώθηκαν στις διαδηλώσεις στο Ιράν, μεταξύ των οποίων και περίπου 500 μέλη των δυνάμεων ασφαλείας, σύμφωνα με δηλώσεις Ιρανού αξιωματούχου στην περιφέρεια στο Reuters.
Ο αξιωματούχος, που ζήτησε να μην κατονομαστεί λόγω της ευαισθησίας του ζητήματος, απέδωσε τους θανάτους σε «τρομοκράτες και ένοπλους ταραχοποιούς» που σκότωσαν «αθώους Ιρανούς».
Σύμφωνα με τον αξιωματούχο, ορισμένες από τις σφοδρότερες συγκρούσεις και ο μεγαλύτερος αριθμός θυμάτων καταγράφηκαν σε κουρδικές περιοχές του βορειοδυτικού Ιράν, όπου δρουν κουρδικές αυτονομιστικές ομάδες και όπου και σε προηγούμενες περιόδους αναταραχών σημειώνονταν από τα πιο βίαια επεισόδια.
«Δεν αναμένεται ο τελικός απολογισμός να αυξηθεί απότομα», είπε ο αξιωματούχος, προσθέτοντας ότι «το Ισραήλ και ένοπλες ομάδες στο εξωτερικό» υποστήριξαν και εξόπλισαν όσους κατέβηκαν στους δρόμους.
Οι ιρανικές αρχές αποδίδουν συχνά τις ταραχές σε ξένους εχθρούς, συμπεριλαμβανομένου του Ισραήλ, βασικού αντιπάλου της Ισλαμικής Δημοκρατίας, το οποίο εξαπέλυσε στρατιωτικά πλήγματα κατά του Ιράν τον Ιούνιο.
Η αμερικανική οργάνωση ανθρωπίνων δικαιωμάτων HRANA ανέφερε το Σάββατο ότι ο αριθμός των νεκρών έχει φτάσει τους 3.308, ενώ άλλες 4.382 περιπτώσεις βρίσκονται υπό εξέταση. Η οργάνωση δήλωσε ότι έχει επιβεβαιώσει περισσότερες από 24.000 συλλήψεις.
Η κουρδική οργάνωση δικαιωμάτων Hengaw, με έδρα τη Νορβηγία, έχει αναφέρει ότι ορισμένες από τις πιο σφοδρές συγκρούσεις κατά τις διαδηλώσεις που ξέσπασαν στα τέλη Δεκεμβρίου σημειώθηκαν σε κουρδικές περιοχές του βορειοδυτικού Ιράν.
Ο αξιωματούχος, που ζήτησε να μην κατονομαστεί λόγω της ευαισθησίας του ζητήματος, απέδωσε τους θανάτους σε «τρομοκράτες και ένοπλους ταραχοποιούς» που σκότωσαν «αθώους Ιρανούς».
Σύμφωνα με τον αξιωματούχο, ορισμένες από τις σφοδρότερες συγκρούσεις και ο μεγαλύτερος αριθμός θυμάτων καταγράφηκαν σε κουρδικές περιοχές του βορειοδυτικού Ιράν, όπου δρουν κουρδικές αυτονομιστικές ομάδες και όπου και σε προηγούμενες περιόδους αναταραχών σημειώνονταν από τα πιο βίαια επεισόδια.
«Δεν αναμένεται ο τελικός απολογισμός να αυξηθεί απότομα», είπε ο αξιωματούχος, προσθέτοντας ότι «το Ισραήλ και ένοπλες ομάδες στο εξωτερικό» υποστήριξαν και εξόπλισαν όσους κατέβηκαν στους δρόμους.
Οι ιρανικές αρχές αποδίδουν συχνά τις ταραχές σε ξένους εχθρούς, συμπεριλαμβανομένου του Ισραήλ, βασικού αντιπάλου της Ισλαμικής Δημοκρατίας, το οποίο εξαπέλυσε στρατιωτικά πλήγματα κατά του Ιράν τον Ιούνιο.
Η αμερικανική οργάνωση ανθρωπίνων δικαιωμάτων HRANA ανέφερε το Σάββατο ότι ο αριθμός των νεκρών έχει φτάσει τους 3.308, ενώ άλλες 4.382 περιπτώσεις βρίσκονται υπό εξέταση. Η οργάνωση δήλωσε ότι έχει επιβεβαιώσει περισσότερες από 24.000 συλλήψεις.
Η κουρδική οργάνωση δικαιωμάτων Hengaw, με έδρα τη Νορβηγία, έχει αναφέρει ότι ορισμένες από τις πιο σφοδρές συγκρούσεις κατά τις διαδηλώσεις που ξέσπασαν στα τέλη Δεκεμβρίου σημειώθηκαν σε κουρδικές περιοχές του βορειοδυτικού Ιράν.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα