Ο πρόεδρος του Ελ Σαλβαδόρ θεμελίωσε φυλακή «τύπου CECOT» στην Κόστα Ρίκα και κάλεσε σε σκληρά μέτρα κατά του εγκλήματος

Ο Μπουκέλε παρότρυνε τις αρχές της Κόστα Ρίκα να ακολουθήσουν το μοντέλο του «πολέμου» κατά των συμμοριών – Αντιδράσεις από την αντιπολίτευση ενόψει εκλογών





Κατά τη διάρκεια τελετής στην κοσταρικανή πρωτεύουσα Σαν Χοσέ, ο Ναγίμπ Μπουκέλε παρότρυνε τις αρχές της χώρας της κεντρικής Αμερικής να μη διστάσουν να λάβουν σκληρά μέτρα για να καταπολεμήσουν το οργανωμένο έγκλημα, όπως εκείνος.







«Το πρόβλημα θα συνεχίσει να μεγεθύνεται αν δεν σταματηθεί, σαν καρκίνος (...) Η ώρα που πρέπει να επιτεθείτε στην εγκληματικότητα είναι τώρα», υποστήριξε ο Μπουκέλε, που επισκέφθηκε την Κόστα Ρίκα μερικές εβδομάδες προτού διεξαχθούν οι προεδρικές εκλογές, στις οποίες φαβορί θεωρείται η υποψήφια του κυβερνώντος συντηρητικού κόμματος.







Στη φυλακή υπό ανέγερση σκοπός είναι να οδηγούνται οι πλέον επικίνδυνοι κακοποιοί, καθώς η χώρα βιώνει έξαρση της βίας των συμμοριών και της εγκληματικότητας που συνδέεται με τη διακίνηση ναρκωτικών. Η κοσταρικανή κυβέρνηση εκτιμά ότι το κόστος θα ανέλθει σε 35 εκατομμύρια αμερικανικά δολάρια και λογαριάζει πως η δυναμικότητά της θα φθάνει τους 5.000 κρατούμενους.



Για την αντιπολίτευση, η τελετή θεμελίωσης της υπό ανέγερσης φυλακής δεν ήταν παρά προεκλογικό σόου με κρατική χρηματοδότηση.



Η Λάουρα Φερνάντες είναι η υποψήφια του δεξιού κόμματος του απερχόμενου προέδρου Ροδρίγο Τσάβες στις εκλογές της 1ης Φεβρουαρίου. Οι δημοσκοπήσεις τη θέλουν να προηγείται.



Η υποψήφια Φερνάντες επιδιώκει να κερδίσει από τον πρώτο γύρο και να εξασφαλίσει συντριπτική πλειοψηφία των εδρών στο κοινοβούλιο, ώστε να προχωρήσει σε μεταρρυθμίσεις στη δικαστική εξουσία, όπως ακριβώς ο Ναγίμπ Μπουκέλε.



Ο Τσάβες δεν έχει δικαίωμα δυνάμει του Συντάγματος να διεκδικήσει δεύτερη συναπτή θητεία στην προεδρία.



Ο πρόεδρος του Σαλβαδόρ θεωρείται ήρωας από ορισμένους στη Λατινική Αμερική, χάρη στον «πόλεμο» που κήρυξε στις συμμορίες, καθώς αποκατέστησε την ασφάλεια στη χώρα, που αιμορραγούσε για χρόνια εξαιτίας της εγκληματικότητας.



Από τον Μάρτιο του 2022, ο Μπουκέλε επέβαλε καθεστώς εκτάκτου ανάγκης, που επιτρέπει ιδίως συλλήψεις δίχως εντάλματα. Πάνω από 90.000 άνθρωποι συνελήφθησαν έκτοτε, από τους οποίους όμως 8.000 αφέθηκαν ελεύθεροι αφού διαπιστώθηκε η αθωότητά τους, σύμφωνα με επίσημα δεδομένα.