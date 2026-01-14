Η Campeón μετατρέπει την εκμάθηση τεχνολογίας σε εμπειρία που φέρνει γνώση, αυτοπεποίθηση και αίσθημα συμμετοχής στη ζωή των ατόμων τρίτης ηλικίας.
Οργή στην Ιταλία: Μειωμένη ποινή σε μετανάστη που βίασε κι άφησε έγκυο ανήλικο κορίτσι, «είχαμε σχέση» υποστήριξε
Το περιστατικό συνέβη το 2024 σε δομή μεταναστών στη Βόρεια Ιταλία, με τον δράστη να μένει συχνά μόνος με το μικρό κορίτσι
Οργή έχει προκαλέσει στην Ιταλία η απόφαση δικαστηρίου να υποβαθμίσει την κατηγορία σε βάρος μετανάστη που βίασε και άφησε έγκυο ένα δεκάχρονο κορίτσι σε δομή μεταναστών.
Συγκεκριμένα, το ιταλικό δικαστήριο απέρριψε την κατηγορία για βιασμό σε βάρος του μικρού κοριτσιού βασιζόμενο στην απολογία του μετανάστη από το Μπαγκλαντές ότι η πράξη ήταν... συναινετική καθώς βρίσκονταν σε σχέση.
Όπως αναφέρει η Daily Mail, η υπόθεση αυτή είχε καταγραφεί το 2024, σε κέντρο φιλοξενίας μεταναστών στην πόλη Κόλιο της ιταλικής περιφέρειας της Λομβαρδίας στα βόρεια της χώρας. Τότε είχε γίνει γνωστό πως ένας μετανάστης είχε επιτεθεί σεξουαλικά σε ένα δεκάχρονο κορίτσι από την υποσαχάρια Αφρική.
Το μικρό κορίτσι, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, είχε τότε μεταφερθεί σε νοσοκομείο όπου, αφού εξετάστηκε, είχε επιβεβαιωθεί ότι υπήρξε θύμα βιασμού. Μάλιστα, λίγο μετά αποδείχθηκε ότι είχε μείνει έγκυος με αποτέλεσμα να υποχρεωθεί να κάνει έκτρωση.
Στην κατάθεσή του στις αρχές τότε, ο 29χρονος δράστης, μετανάστης από το Μπαγκλαντές, είχε ισχυριστεί ότι οι δυο τους είχαν σχέση, με τους δικηγόρους του να αναφέρουν ότι η πράξη ήταν συναινετική και δεν υπήρξε χρήση βίας.
Τελικά, ο κατηγορούμενος καταδικάστηκε από το δικαστήριο σε 5 χρόνια φυλάκιση, με την κατηγορία να μετατρέπεται από βάναυση επίθεση σε βάρος ανηλίκου σε σεξουαλικές πράξεις με παιδί, ενώ η δίκη πραγματοποιήθηκε μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα με αποτέλεσμα η ποινή του 29χρονου να μειωθεί κατά το ένα τρίτο.
Από την πλευρά της, η βουλευτής του ιταλικού εθνικιστικού κόμματος «Λίγκα του Βορρά», Σιμόνα Μπορντονάλι, δήλωσε έκπληκτη από την απόφαση καθώς όπως είπε πρόκειται για μια απεχθή πράξη σε βάρος ενός ανυπεράσπιστου πλάσματος.
«Είναι καθήκον μας να αμφισβητήσουμε την ποινή, την αποτελεσματική προστασία των ανηλίκων και το μήνυμα που κινδυνεύουν να στείλουν τέτοιες ποινές. Η δικαιοσύνη πρέπει να είναι ανάλογη με τα βάσανα που προκαλούνται στα πιο ανυπεράσπιστα θύματα», είπε χαρακτηριστικά.
Ο άνδρας φέρεται να είχε κερδίσει την εμπιστοσύνη της μητέρας και συχνά έμενε μόνος με το κοριτσάκι. Κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας, ο 29χρονος δεν αρνήθηκε ποτέ την επαφή με το κοριτσάκι, ακόμη και πριν από την επιβεβαίωση DNA.
Collio, il dovere di protezione e il valore delle parole https://t.co/J7X2Yf7fkh— Giornale di Brescia (@GdB_it) January 14, 2026
Εμφάνισε περίεργες αλλαγέςΗ κακοποίηση έλαβε χώρα το καλοκαίρι του 2024, στο ξενοδοχείο Il Cacciatore, το οποίο φιλοξενούσε περίπου 20 αιτούντες άσυλο. Τον Οκτώβριο, η μητέρα του κοριτσιού σήμανε συναγερμό, αφού η κόρη της εμφάνισε ξαφνικές και «περίεργες» αλλαγές στη συμπεριφορά της, όπως το να φαίνεται ψυχρή και αποστασιοποιημένη και να παραπονιέται για κοιλιακούς πόνους.
Ενώ επέμεινε ότι δεν υπήρξε επίθεση, παραδέχτηκε ότι μετάνιωσε για τις πράξεις του, λέγοντας: «Καταλαβαίνω τη σοβαρότητα». Ο άνδρας κρατείται σε φυλακή της Κρεμόνα τον τελευταίο χρόνο, ενώ ο εισαγγελέας της υπόθεσης αρχικά είχε ζητήσει να του επιβληθεί ποινή φυλάκισης έξι ετών και οκτώ μηνών πριν υποβαθμιστούν οι κατηγορίες.
Χαρακτηριστικό πάντως είναι το γεγονός ότι ο ιερέας της τοπικής ενορίας δήλωσε ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα με τους μετανάστες που ζουν στη δομή κι ότι αν το περιστατικό δεν είχε δημοσιοποιηθεί στα ΜΜΜ κανείς δεν θα είχε μάθει τίποτα.
