Οργή στην Ιταλία: Μειωμένη ποινή σε μετανάστη που βίασε κι άφησε έγκυο ανήλικο κορίτσι, «είχαμε σχέση» υποστήριξε

Η δομή μεταναστών στην πόλη Κόλιο

Ενώ επέμεινε ότι δεν υπήρξε επίθεση, παραδέχτηκε ότι μετάνιωσε για τις πράξεις του, λέγοντας: «Καταλαβαίνω τη σοβαρότητα». Ο άνδρας κρατείται σε φυλακή της Κρεμόνα τον τελευταίο χρόνο, ενώ ο εισαγγελέας της υπόθεσης αρχικά είχε ζητήσει να του επιβληθεί ποινή φυλάκισης έξι ετών και οκτώ μηνών πριν υποβαθμιστούν οι κατηγορίες.Χαρακτηριστικό πάντως είναι το γεγονός ότι ο ιερέας της τοπικής ενορίας δήλωσε ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα με τους μετανάστες που ζουν στη δομή κι ότι αν το περιστατικό δεν είχε δημοσιοποιηθεί στα ΜΜΜ κανείς δεν θα είχε μάθει τίποτα.