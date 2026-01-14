Με το νέο της προϊόν, η NN Hellas προσφέρει σιγουριά σε εσένα και στα αγαπημένα σου πρόσωπα.
Πόλεμος στην Ουκρανία: Οι αρχές διέταξαν οικογένειες με παιδιά να εκκενώσουν κοινότητες στη Ζαπορίζια
Πόλεμος στην Ουκρανία: Οι αρχές διέταξαν οικογένειες με παιδιά να εκκενώσουν κοινότητες στη Ζαπορίζια
Οι οικογένειες θα φιλοξενηθούν στην περιφέρεια Τσερκάσι, στο κέντρο της Ουκρανίας
Η Ουκρανία διέταξε την απομάκρυνση περίπου 30 οικογενειών με παιδιά που ζουν σε πέντε κοινότητες την περιφέρειας Ζαπορίζια (νότια), όχι μακριά από το μέτωπο με τη Ρωσία, ανακοίνωσε σήμερα ένας αντιπρόεδρος της κυβέρνησης.
«Έχουμε λάβει μια δύσκολη αλλά απαραίτητη απόφαση: να διατάξουμε την απομάκρυνση παιδιών που θα συνοδεύονται από τους γονείς ή τους νόμιμους κηδεμόνες τους από πέντε κοινότητες της περιφέρειας Ζαπορίζια», δηλαδή «περίπου 40 παιδιά από 26 οικογένειες», έγραψε ο Ολέξιι Κουλέμπα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Η απόφαση ελήφθη έπειτα από «αδιάκοπους βομβαρδισμούς», συνέχισε ο Κουλέμπα, καθώς η περιοχή επλήγη ιδιαίτερα από ρωσικούς αεροπορικούς βομβαρδισμούς τις τελευταίες εβδομάδες.
Οι οικογένειες θα φιλοξενηθούν στην περιφέρεια Τσερκάσι, στο κέντρο της χώρας, είπε.
Απομακρύνσεις κατοίκων από τα σπίτια τους ανακοινώθηκαν και στις αρχές Ιανουαρίου, καθώς οι ρωσικές δυνάμεις συνέχισαν να προωθούνται στην περιφέρεια Ζαπορίζια απέναντι στα ουκρανικά στρατεύματα που υπολείπονται σε έμψυχο δυναμικό.
Η πλειονότητα των υποχρεωτικών απομακρύνσεων αμάχων στην Ουκρανία τα τελευταία χρόνια αφορούσε την ανατολική περιφέρεια Ντονέτσκ, όπου επικεντρώνεται το μεγαλύτερο μέρος των μαχών.
Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε παράλληλα σήμερα ότι κατέλαβε την κοινότητα Κομαρίφκα, στην περιφέρεια Σούμι, όπου επίσης προωθούνται τα ρωσικά στρατεύματα.
«Έχουμε λάβει μια δύσκολη αλλά απαραίτητη απόφαση: να διατάξουμε την απομάκρυνση παιδιών που θα συνοδεύονται από τους γονείς ή τους νόμιμους κηδεμόνες τους από πέντε κοινότητες της περιφέρειας Ζαπορίζια», δηλαδή «περίπου 40 παιδιά από 26 οικογένειες», έγραψε ο Ολέξιι Κουλέμπα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Η απόφαση ελήφθη έπειτα από «αδιάκοπους βομβαρδισμούς», συνέχισε ο Κουλέμπα, καθώς η περιοχή επλήγη ιδιαίτερα από ρωσικούς αεροπορικούς βομβαρδισμούς τις τελευταίες εβδομάδες.
Οι οικογένειες θα φιλοξενηθούν στην περιφέρεια Τσερκάσι, στο κέντρο της χώρας, είπε.
Απομακρύνσεις κατοίκων από τα σπίτια τους ανακοινώθηκαν και στις αρχές Ιανουαρίου, καθώς οι ρωσικές δυνάμεις συνέχισαν να προωθούνται στην περιφέρεια Ζαπορίζια απέναντι στα ουκρανικά στρατεύματα που υπολείπονται σε έμψυχο δυναμικό.
Η πλειονότητα των υποχρεωτικών απομακρύνσεων αμάχων στην Ουκρανία τα τελευταία χρόνια αφορούσε την ανατολική περιφέρεια Ντονέτσκ, όπου επικεντρώνεται το μεγαλύτερο μέρος των μαχών.
Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε παράλληλα σήμερα ότι κατέλαβε την κοινότητα Κομαρίφκα, στην περιφέρεια Σούμι, όπου επίσης προωθούνται τα ρωσικά στρατεύματα.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα