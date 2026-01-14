Νέος συναγερμός στη Μέση Ανατολή: Ζητήθηκε μερική εκκένωση στη στρατιωτική βάση των ΗΠΑ στο Κατάρ

Μέση Ανατολή, μετά τις απειλές Τραμπ στο Ιράν και Αλ Ουντέιντ στο Κατάρ ενημερώθηκε να αποχωρήσει έως το βράδυ της Τετάρτης, σύμφωνα με τρεις διπλωματικές πηγές που μίλησαν στο Reuters.



Η πρεσβεία των ΗΠΑ στη Ντόχα δεν προχώρησε σε κάποιο άμεσο σχόλιο για τις πληροφορίες αυτές, ενώ δεν διευκρινίστηκε ο ακριβής αριθμός των στελεχών που κλήθηκαν να μετακινηθούν.



Η βάση Αλ Ουντέιντ θεωρείται η μεγαλύτερη αμερικανική στρατιωτική εγκατάσταση στη Μέση Ανατολή και φιλοξενεί περίπου 10.000 στρατιωτικούς. Αποτελεί κομβικό επιχειρησιακό κέντρο για τις αμερικανικές δυνάμεις στην περιοχή.



Υπενθυμίζεται ότι, πριν από τα αμερικανικά αεροπορικά πλήγματα κατά του Ιράν τον Ιούνιο, είχε προηγηθεί μετακίνηση προσωπικού από αμερικανικές βάσεις στη Μέση Ανατολή, στο πλαίσιο προληπτικών μέτρων ασφαλείας εν μέσω αυξημένης έντασης.



Νωρίτερα, το Συναγερμός φαίνεται πως έχει σημάνει εκ νέου στη, μετά τις απειλέςστο Ιράν και την απάντηση της Τεχεράνης . Σε αυτό το πλαίσιο, μέρος του προσωπικού της αμερικανικής στρατιωτικής βάσηςστο Κατάρ ενημερώθηκε να αποχωρήσει έως το βράδυ της Τετάρτης, σύμφωνα με τρεις διπλωματικές πηγές που μίλησαν στοΗ πρεσβεία των ΗΠΑ στηδεν προχώρησε σε κάποιο άμεσο σχόλιο για τις πληροφορίες αυτές, ενώ δεν διευκρινίστηκε ο ακριβής αριθμός των στελεχών που κλήθηκαν να μετακινηθούν.Η βάσηθεωρείται η μεγαλύτερη αμερικανική στρατιωτική εγκατάσταση στη Μέση Ανατολή και φιλοξενεί περίπου. Αποτελεί κομβικό επιχειρησιακό κέντρο για τις αμερικανικές δυνάμεις στην περιοχή.Υπενθυμίζεται ότι, πριν από τα αμερικανικά αεροπορικά πλήγματα κατά του Ιράν τον Ιούνιο, είχε προηγηθεί μετακίνηση προσωπικού από αμερικανικές βάσεις στη Μέση Ανατολή, στο πλαίσιο προληπτικών μέτρων ασφαλείας εν μέσω αυξημένης έντασης.Νωρίτερα, το

προειδοποίησε τις χώρες της περιοχής ότι θα επιτεθεί στις αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις που βρίσκονται σε αυτές, σε περίπτωση αμερικανικής επίθεσης, σύμφωνα με δηλώσεις ανώτερου αξιωματούχου της Τεχεράνης στο

, μετά τις απειλές του

να παρέμβει εν μέσω των πανεθνικών αντικυβερνητικών διαδηλώσεων.

, δήλωσε ο αξιωματούχος. Προ ημερών, οι Ιρανοί είχαν προειδοποιήσει με χτυπήματα και το Ισραήλ.

«Η Τεχεράνη έχει ενημερώσει τις χώρες της περιοχής, από τη Σαουδική Αραβία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα έως την Τουρκία, ότι οι αμερικανικές βάσεις σε αυτές τις χώρες θα δεχθούν επίθεση αν οι ΗΠΑ στοχεύσουν το Ιράν, ζητώντας από αυτές τις χώρες να αποτρέψουν την Ουάσιγκτον από το να επιτεθεί στο Ιράν»