Γερμανός ΥΠΕΞ για το ενδεχόμενο προσάρτησης της Γροιλανδίας από τις ΗΠΑ με στρατιωτικά μέσα: «Δεν έχω ένδειξη πως εξετάζεται σοβαρά»

«Πιστεύω μάλλον πως υπάρχει κοινό ενδιαφέρον να αντιμετωπίσουμε τα ζητήματα ασφαλείας τα οποία τίθενται στην αρκτική περιφέρεια, πρέπει να το κάνουμε και θα το κάνουμε», δήλωσε ο Βάντεφουλ μετά από συνάντησή του με τον Ρούμπιο