Ταύρος κάρφωσε και πέταξε στον αέρα ταυρομάχο στην Ισπανία, του προκάλεσε τραύμα 30 εκατοστών, δείτε βίντεο
Τον Πάκο Ουρένια  έσωσαν οι «quadrillas» που κάλυψαν τα μάτια του ταύρου με τα δικά τους κόκκινα πανιά δίνοντας του χρόνο για να ξεφύγει

Άσχημη τροπή πήρε για τον ταυρομάχο Πάκο Ουρένια η ταυρομαχία στην οποία συμμετείχε στην αρένα Las Ventas στη Μαδρίτη.

Όπως φαίνεται στο βίντεο, ο Ουρένια δεν υπολόγισε σωστά όσο κουνούσε το κόκκινο πανί μπροστά στον ταύρο, με αποτέλεσμα το μεγαλόσωμο ζώο να τον καρφώσει με τα κέρατά του.

Στο βίντεο φαίνεται ο ταύρος να πετάει τουλάχιστον δύο φορές τον Ουρένια στον αέρα πριν να παρέμβουν συνάδελφοί του για να αποτρέψουν τα χειρότερα: Οι γνωστοί και ως «quadrillas» κάλυψαν τα μάτια του ταύρου με τα δικά τους κόκκινα πανιά δίνοντας στον Ουρένια αρκετό χρόνο για να ξεφύγει.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, ο Ουρένια που έφυγε κουτσαίνοντας από την αρένα, υπέστη τραύμα 30 εκατοστών από το χτύπημα του ταύρου.

